Obama warnt Wähler: "Lasst Euch nicht eure Demokratie wegnehmen"

"Diese Regierung hat gezeigt, dass sie unsere Demokratie niederreißen wird, wenn das nötig ist, um zu gewinnen", sagte Obama in seiner per Video übertragenenen Ansprache beim Parteitag der US-Demokraten.

"So verkümmert eine Demokratie, bis es gar keine Demokratie mehr ist. Wir können das nicht zulassen. Lasst nicht zu, dass sie Euch Eure Macht wegnehmen. Lasst nicht zu, dass sie Euch Eure Demokratie wegnehmen." Barack Obama, ehemaliger US-Präsident

"Es ist keine normale Zeit", fügte Obama am Mittwoch hinzu, "also möchte ich heute Abend so deutlich, wie ich kann, darüber sprechen, was bei dieser Wahl auf dem Spiel steht." Was in den kommenden 76 Tagen bis zur Präsidentschaftswahl passiere, werde sich auf die folgenden Generationen auswirken, so Obama.

"Trump kann es nicht"

Obama warf Trump in seiner ungewöhnlich scharfen Rede ein generelles Versagen vor. "Donald Trump ist nicht in den Job hineingewachsen, weil er es nicht kann. Und die Folgen dieses Versagens sind schwerwiegend", erklärte er.

"Ich hatte gehofft - im Interesse unseres Landes -, dass Donald Trump etwas Interesse daran zeigen würde, den Job ernstzunehmen. Dass er das Gewicht dieses Amtes spüren und etwas Ehrfurcht vor der Demokratie entdecken würde, die ihm anvertraut wurde. Aber er hat es nie getan." Barack Obama, ehemaliger US-Präsident

Harris für Vizepräsidentschaft nominiert

Kamala Harris wurde auf dem virtuellen Parteitag der Demokraten zur Vizepräsidentschaftskandidatin nominiert und erklärte ihre Bereitschaft, an der Seite von Joe Biden im November in die Wahl gegen Donald Trump zu gehen.

Auch Harris ging in ihrer Nominierungsrede, die auf die Ansprache Obamas folgte, hart mit dem Präsidenten ins Gericht. "Donald Trumps Führungsversagen hat Leben und Existenzen gekostet", sagte die Vizepräsidentschaftskandidatin. "Wir befinden uns an einem Wendepunkt", sagte sie in ihrer Rede, die sie in Bidens Heimatstadt Wilmington im Bundesstaat Delaware hielt. Trump warf Harris "Inkompetenz" und "Herzlosigkeit" vor.