Obama bei Gründer-Treffen in München

Hoher Besuch in München - der ehemalige US-Präsident Barack Obama wird heute in München erwartet. Auf dem Start-up-Festival "Bits & Pretzels" soll er laut Programm in einem moderierten Gespräch über seine Zeit im Amt und über Führung in der Welt sprechen.

Hochkarätige Gäste

Immer wieder gelang es den Organisatoren des Festivals hochkarätige Gäste zu gewinnen. 2016 hielt der inzwischen in Ungnade gefallene Hollywood-Star Kevin Spacey die Eröffnungsrede, außerdem waren unter anderem schon der Milliardär Richard Branson und Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg dabei.

Obama auf die Wiesn?

Ob Obama aufs Oktoberfest geht, ist noch nicht klar. 2016 sagte er: "Ich bin noch nie beim Oktoberfest in Deutschland gewesen, das heißt: Ich muss noch mal wiederkommen. Wahrscheinlich macht es mehr Spaß, wenn ich kein Präsident mehr bin."

Münchner Polizei schützt Obama

Für seine Sicherheit ist die Polizei zuständig, auch wenn der Besuch überwiegend privater Natur ist. Man werde alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen treffen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.