OB-Wahl in Wertheim: 30-Jähriger SPDler wird Überraschungssieger

Es ist eine faustdicke Überraschung, dass sich der erst 30-jährige Kandidat, noch dazu nicht aus Wertheim, sondern aus Lauffen am Neckar (Landkreis Heilbronn) auf Anhieb so deutlich durchgesetzt hat. Mit 63,6 Prozent gewann Markus Herrera Torrez gegen den CDU- Kandidaten Wolfgang Stein (55). Dieser kam nur auf 34,6 Prozent der Stimmen, obwohl er bereits seit zwei Jahren den erkrankten OB Stefan Mickulicz vertritt. Der unabhängige dritte Kandidat Gerhard Wolf (46) spielte mit 1,7 Prozent praktisch keine Rolle.

Großes Interesse bei OB-Wahl

Das Interesse für die OB-Wahl war im Vorfeld groß. Man hatte sowohl dem jetzt gewählten Herrera Torrez, als auch dem ihm unterlegenen Stein gute Chancen eingeräumt, so dass eher von einem knappen Ergebnis auszugehen war. Dass sich Herrera Torrez so deutlich durchsetzen konnte überrascht in der 24 .000-Einwohner großen Stadt.

Der kurze Wahlkampf war dabei weniger ein Wettbewerb der Themen, als eher einer der Generationen. Der künftige OB Herrera Torrez kam offen und sympathisch rüber und galt den Menschen als sehr zugewandt.

Fairer Wahlkampf

Die achtjährige Wahlperiode des neu gewählten OB Herrera Torrez beginnt am 1. Mai. Derzeit arbeitet der studierte Geschichts- und Politikwissenschaftler mit Masterabschluss im Studiengang „Geschichte und Öffentlichkeit“ in der Vorstandsverwaltung der IG Metall in Frankfurt am Main als persönlicher Referent des Ersten Vorsitzenden.

Bei 18.560 Wahlberechtigte lag die Wahlbeteiligung bei 57,09 Prozent.