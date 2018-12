Nur Zweiter - Ronaldos Schwestern kritisieren Ballon-d'Or-Wahl

Der zweite Platz von Fußballstar Cristiano Ronaldo bei der prestigeträchtigen "Ballon d'Or"-Wahl hat bei seiner Schwester für Entrüstung gesorgt. Elma Aveiro (39) postete auf ihrem Instagram-Account ein Bild ihres prominenten Bruders mit der Trophäe in der Hand und schrieb dazu eine heftige Kritik in Richtung Veranstalter und Wahlberechtigte. "Leider ist das die Welt, in der wir leben. Sie ist verrottet, durch die Mafia und durch das scheiß Geld", schrieb Aveiro: "Die Macht Gottes ist größer als diese Verrottung. Gott braucht seine Zeit, aber er wird nicht scheitern."

Ronaldo musste seinem ehemaligen Clubkollegen weichen

Ronaldos andere Schwester Katia Aveiro veröffentlichte dasselbe Bild und schrieb dazu: "Der beste Spieler der Welt - für diejenigen, die Ahnung vom Fußball haben." Ronaldo (33) musste sich bei der Wahl seinem ehemaligen Klubkollegen Luka Modric (33) geschlagen geben.