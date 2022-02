Nur weg vom Krieg – Fliehende Ukrainer in Rumänien und Ungarn

Sie kommen nach und nach aus der Grenzstation bei Beregsurány, Kinder mit kleinen, rosaroten Rollkoffern, Mütter mit schweren Rucksäcken, Omas, Opas. Sehr geordnet. Eine Familie nach der anderen. Die Polizei macht den Weg frei. Alle sind erleichtert, endlich Ungarn, also: Europa erreicht zu haben.

"Es war eine schnelle Entscheidung" nachdem Kiew bombardiert wurde. Sagt diese Mutter. "Die Lage ist aussichtslos", sagt sie, erschüttert wegen allem, was in der Ukraine gerade passiert.

Alles zur aktuellen Lage in der Ukraine in unserem Ticker.

Zehn Kilometer lange Autoschlange

Was man von Ungarn aus nicht sieht: die zehn Kilometer Autoschlange vor der Grenze, auf der ukrainischen Seite, die lange Reihe der Wartenden dort. Seit Mitternacht, mehr als zwölf Stunden schon, wartet dieser Vater auf seine Frau und seinen zehnjährigen Sohn. Er arbeitet in Köln, steht auf der ungarischen Seite der Grenze, Frau und Sohn leben in der Ukraine, haben es schon ganz in die Nähe geschafft, sind aber eben noch auf der anderen Seite des Schlagbaums:

"Ich kam um 12 Uhr, Mitternacht. Ich warte und warte hier. Mein Sohn ist zehn Jahre, meine Frau ist in der Ukraine – ich muss nur warten, warten..." In Köln lebender Ukrainer

Verweinte Augen: Die Männer müssen an die Front

Was erst auf den zweiten Blick auffällt: Die Männer fehlen, alle zwischen 18 und 60. Ukrainische Offiziere holen sie aus der Warteschlange, auf der anderen Seite. Mobilmachung, sie müssen zur Armee, die Ukraine verteidigen gegen die Übermacht der Russen. Tränen fließen, Frauen und Kinder mit verweinten Augen kommen aus der Grenzstation. Weil Papa zurückbleiben musste. Weil er keinen ungarischen Pass hatte mit den richtigen Stempeln.

In der Grenzregion der Ukraine zu Ungarn lebt eine große ungarische Minderheit, viele haben zwei Pässe. Für die ukrainische Armee zählt aber zuerst der ukrainische.

Angst vor dem Krieg

Noch ist der Krieg nicht nahe an der ungarischen Grenze, die Angst vor ihm aber schon: "Wo wir herkommen, ist es noch ruhig. Der Krieg ist noch weit weg, wir hoffen, dass er nicht bis zu uns in den Westen der Ukraine kommt, aber wir haben Angst. Wir haben ein kleines Kind, ich bin schwanger, also haben wir uns heute früh entschieden", sagt eine junge Frau.

Schlecht vorbereitet auf den Ansturm der Flüchtlinge

Entschieden, die Ukraine zu verlassen. Monika Sápi heißt die Flüchtenden willkommen. Sie ist hier, im Grenzwahlkreis, die Kandidatin der Opposition für die Parlamentswahlen Anfang April. Sie kritisiert, die Orbán-Regierung habe sich zu spät gekümmert, obwohl die Flucht aus der Ukraine absehbar war: "Gestern habe ich gesehen, die Behörden waren nicht vorbereitet für die Aufnahme der Flüchtenden. Heute ist das etwas besser organisiert", sagt sie.

Der Bürgermeister hat ein Baumarktzelt aufbauen lassen, heißer Tee wird ausgeschenkt, Kekse und Kraftriegel für die Erschöpften. Noch sind es nicht so viele. Aber das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen rechnet mit bis zu vier Millionen. Viele davon auch in Richtung Ungarn.

Autofahrt durch den Krieg

Es ist Freitagmorgen, kurz nach zwei Uhr hat Kateryna Yushkevych es geschafft: Die junge Ukrainerin steht hinter dem Grenzübergang Siret auf rumänischer Seite. Mit ihrem Auto sei von ihrem Heimatdorf an der belarussischen Grenze durchgefahren. "Wir hatten schon vor einer Woche angefangen, darüber nachzudenken." Doch als sie am Donnerstagmorgen um 5 Uhr von "etwas wirklich Üblem" aufgewacht sei, "bekamen wir Angst", sagt sie. Die Fahrt sei schlimm gewesen, vor allem als sie am nächtlichen Himmel Geschosssalven gesehen habe und im Radio ständig dazu geraten worden sei, zuhause zu bleiben und sich dort in Sicherheit zu bringen. "Das fühlte sich nicht gut an."

Freiwillige helfen den Flüchtlingen

Mit Bussen, Autos und auch zu Fuß überqueren die Menschen den Grenzübergang Sirit. Freiwillige Helfer sind da, verteilen Wasserflaschen, Kekse, Brot, heißen Tee. Unter ihnen ist ein junger Pfarrer, Mihai Marici. Die meisten Flüchtlinge könnten kein Rumänisch und "wir müssen erst einmal eine Unterkunft für sie finden." Draußen sind es minus 2 Grad. Von staatlicher Unterstützung könne er bislang nichts erkennen, sagt Mihai Marici. Das seien alles Freiwillige aus der Grenzregion.

Einen jungen Mann habe er da in besonderer Erinnerung: Der habe 600 Pakete mit Sandwiches gemacht, nachdem er im Netz gesehen habe, was los ist. "Er packte die Sandwiches ins Auto und brachte sie hierher." Eben sei der Mann mit der letzten Kiste hier gewesen und habe sie verteilt. "Ich war angenehm überrascht, dass die Menschen so viel Mitgefühl für das Leid anderer haben."

Mit Lastkähnen über die Donau nach Rumänien

Bis zu den Mittagsstunden sind nach Angaben rumänischer Behörden über 10.000 Menschen über die sechs Grenzübergänge aus der Ukraine eingereist. Darunter auch 200 Flüchtlinge, die mit Lastkähnen über die Donau ganz im Süden in Isaccea bei Tulcea übergesetzt hätten. 3.600 Flüchtlinge seien weiter in Richtung Ungarn und Bulgarien gereist, 7.000 Menschen seien derzeit im Land. Um die Einreise zu erleichtern, hob die Regierung die Corona-Quarantäne-Regeln auf.

Rumäniens Verteidigungsminister Vasile Dincu kündigte an, in "sechs bis sieben Landkreisen" entlang der über 600 Kilometer langen Grenze zur Ukraine "Ankunftszentren" für Flüchtlinge einzurichten. Falls nötig, "werden wir auch die Unterstützung von einigen EU-Ländern bekommen."

Ungarn nicht auf Flüchtlinge vorbereitet

Entgegen der Ankündigung der ungarischen Regierung, man werde zur Versorgung der Flüchtlinge Soldaten an die Grenze entsenden, sind auf jeden Fall zwischen der Kreisstadt Nyíregyháza bis zum Grenzübergang Beregsurány keine Armeefahrzeuge zu sehen.

Das ungarische Helsinki-Komitee sagt: Ungarn sei nicht darauf vorbereitet, um eine größere Anzahl von Flüchtlingen aufzunehmen und sie zu unterstützen. Die Flüchtlingslager seien teilweise geschlossen, derzeit gebe es nur zwei: in Vámosszabadi, das rund 300 Menschen beherbergen könne, und in Nyírbátor, das allerdings mit Absperrgittern wenig anziehend sei. Die ungarischen Wohlfahrtorganisationen, wie zum Beispiel die kirchlichen Organisationen, würden kleinere Empfangsstationen für Familien einrichten.