Nur virtuelle Oster-Gottesdienste? Kirchen gegen Merkel-Wunsch

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, will an Ostern Gottesdienste mit einer Gemeinde feiern - und nicht nur virtuell. "Ostern ist das wichtigste Fest für uns, Gottesdienste sind kein Beiwerk", betonte Bätzing auf Twitter. An Weihnachten hätten die Kirchen gezeigt, wie man "mit Vorsicht" Messe feiern könne, so der Limburger Bischof weiter. Darauf "wollen wir Ostern nicht verzichten". Bätzing machte klar, dass er mit dieser Position in die Gespräche gehen wird, die die Politik in der Nacht angekündigt hat.

Merkel-Bitte: Gottesdienste an Ostern nur virtuell

Damit wies Bätzing eine Bitte aus der Bund-Länder-Konferenz zurück, religiöse Versammlungen an Ostern nur virtuell durchzuführen. Diese "Ruhephase" solle einen Beitrag dazu leisten, die dritte Corona-Welle "ein Stück weit zu durchbrechen", hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betont.