Nur eine Minute: Wie ein arabischer Israeli zum Web-Star wurde

Mel glaubt, das ultimative Mittel gegen Mundgeruch erfunden zu haben. Eli rettet Leben - statt mit einem Krankenwagen ist er auf dem Motorrad, seinem "Ambucycle", unterwegs. Und in Albanien gibt es, gemessen an der Einwohnerzahl, mehr Cafés geben als irgendwo sonst. Wo man solche Dinge erfährt?

Nas berichtet darüber. Über 900 Videos hat Nuseir Yassin, wie er eigentlich heißt, schon gedreht. "Nas Daily" heißt sein Vlog, also Video-Blog, und bis zu zehn Millionen Facebook-Nutzer schauen ihn sich an. Eine Zahl, von der die meisten Videoblogger nur träumen können. Seit drei Jahren stellt Nuseir aka Nas, der Mann hinter den Videos, fast jeden Tag ein neues Filmchen online. Immer eine Minute lang. Und fast alle Videos enden mit dem gleichen Spruch.

„That’s one minute, see you tomorrow.“

In nur einer Minute ...

Nas ist Ende zwanzig und stammt aus einer Kleinstadt im Norden von Israel. Nach einem Studium an der US-Eliteuni Harvard wurde er Videoblogger. Dafür reist er fast das ganze Jahr lang um die Welt. Seine Themen sollen möglichst viele Leute interessieren. Warum Berlin im Vergleich zu anderen Metropolen so günstig ist, fragt Nas in einer Folge. Oder wie in Singapur aus Abwasser und Urin wieder Trinkwasser wird. Egal wie kompliziert das Thema ist – nach etwas mehr als einer Minute ist Schluss. Schließlich, so Yassin, haben die Menschen es eilig, und Nas möchte Fünfzehnjährige genauso ansprechen wie Mark Zuckerberg.

... beide Seiten einer Sache beleuchten

Etwa 20 Prozent der Israelis sind Araber. Nuseir Yassin ist einer davon. In seinen Videos geht es auch um den jahrzehntelangen Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Der Videoblogger will ausgeglichen berichten.

„Wenn ich mich für eine Seite entscheide, dann irre ich mich schon. Jede einseitige Person in dieser Debatte macht einen Fehler. Ich glaube nicht, dass Israel immer Recht hat. Und ich glaube nicht, das Palästina immer Recht hat. Meine Videos sollen für eine Mentalität stehen: Dass dein Leben sehr viel wichtiger ist, als ein Stück Land.“ Nuseir Yassin, Videoblogger

Der Videoblogger hat vor kurzem ein Apartment in der palästinensischen Stadt Rawabi gekauft. In Tel Aviv hat er eine Wohnung gemietet. Nuseir Yassin macht seinen Followern ein Angebot: Sie können in den Wohnungen kostenlos übernachten. Einzige Bedingung: Sie müssen sich beide Seiten anschauen. Denn die gehören einfach zusammen, meint der arabische Israeli.

Nach 1000 Folgen soll Schluss sein

Das nicht ganz billige Projekt finanziert der Blogger aus seinen Einnahmen, die er auf Facebook generiert. Und die sind enorm. Im letzten Monat habe er 80.000 US-Dollar verdient, sagt er in einem Video.

Nuseir Yassin hat die letzten 940 Tage durchgearbeitet. Und jeden Tag ein neues Video online gestellt. In etwa 60 Tagen soll Schluss sein mit Nas Daily. Nach 1000 Folgen. Dann werde er sein Leben zurückkriegen, sagt der Blogger.