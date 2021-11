Nudel-Not: Spaghetti & Co. werden knapp und teuer

Ab Anfang 2022 werden in Deutschland die Nudeln knapp - und das nicht wegen der Corona-Pandemie. Die Ursache des Problems liegt auch erstmal nicht in Italien, sondern in Kanada. Von dort kommen eigentlich riesige Mengen an Raps und Gerste nach Europa – und eben auch Hartweizen, der Hauptbestandteil von Nudeln.

Kanada: Extreme Hitze und Dürre vernichten Weizenernte

Im vergangenen Sommer allerdings grätschte der Klimawandel in diesen Warenhandel: Wegen extremer Hitze und Dürre sank die Ernte von 6,5 auf 3,5 Millionen Tonnen Hartweizen, wie die kanadische Statistikbehörde meldet. Und das bedeutet am Ende auch weniger Nudeln, Couscous und Bulgur auf dem Weltmarkt und in den Supermarkt-Regalen. Bei gleichbleibender Nachfrage steigen die Preise.