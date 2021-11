NSU und rechter Terror: Bekenntnisse eines Verfassungsschützers

Eine lückenlose Aufklärung. Das hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel für die rechtsterroristischen Morde an Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat und Michèle Kiesewetter gefordert. Doch bis heute, zehn Jahre nach der Selbstenttarnung des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds NSU, nach über fünf Jahren Prozess und der Verurteilung von Beate Zschäpe und vier Unterstützern, sind immer noch viele Fragen offen.

Stephan Kramer, Leiter des Thüringer Verfassungsschutzes, zieht deshalb in Hinblick auf die Aufarbeitung des NSU-Komplexes im Interview mit dem BR ein ernüchterndes Fazit: "Wir wissen, dass diese Netzwerke weiter fortbestehen und dass die handelnden Personen heute zum großen Teil noch dieselben sind. Da gilt es noch viel mehr ans Licht zu bringen."

Die Verantwortung des Verfassungsschutzes

Netzwerke aus Unterstützern und Hintermännern, die Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt überhaupt erst ermöglichten, zehn Jahre lang im Untergrund zu morden, Bombenanschläge zu verüben und Banken zu überfallen. Mittendrin auch die Behörde, die Stephan Kramer seit bald sieben Jahren leitet: das Landesamt für Verfassungsschutz Thüringen. Dieses hatte vor seiner Amtszeit rund um das Untertauchen und die Beobachtung des NSU-Trios und dessen Sympathisanten eine sehr unrühmliche Rolle gespielt. "Ich habe damals gesagt: Wenn das so läuft, dann müsste man eigentlich den Verfassungsschutz abschaffen. Denn er erfüllt seine Aufgaben nicht, die wehrhafte Demokratie umzusetzen", so Kramer.

Es gehe jetzt darum, Vertrauen von zahlreichen Menschen mit Migrationsgeschichte wiederaufzubauen. Vertrauen, das im Zuge der an vielen Stellen desaströsen Aufklärungsarbeit der Sicherheitsbehörden massiv zerstört wurde. Diverse Landes- und Bundesämter hatten maßgeblich dazu beigetragen, dass viele Fragen bis heute nicht vollständig aufgeklärt werden konnten. So waren kurz nach dem Auffliegen des NSU vor zehn Jahren zahlreiche Akten in Verfassungsschutzämtern und Polizeibehörden geschreddert worden. Ein Kartell des Schweigens, aufgebaut von Mitarbeitenden des Verfassungsschutzes.

Lehren aus dem NSU: Opferschutz vor Quellenschutz

"Ich verstehe den Frust, die Enttäuschung und auch die Schmerzen, die die Familien der Opfer nach wie vor mit sich tragen", sagt Kramer. "Ich teile diesen Frust, aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass die Wahrheit am Ende ans Licht kommt."

Er habe deshalb 2015 bewusst die Leitung des Thüringer Verfassungsschutzes übernommen, um Reformen anzutreiben und umzusetzen, erzählt Kramer. Diese Reformen betreffen etwa den Einsatz und Umgang mit V-Leuten. Sogenannte Quellen waren maßgeblich an der Finanzierung und Vernetzung des NSU-Komplexes beteiligt. Ein V-Mann aus Thüringen etwa hatte die Szene rund um das NSU-Trio mit Geldern des Verfassungsschutzes mit aufgebaut. Darüber hinaus schien es im Zuge der Aufarbeitung, dem Verfassungsschutz liege mehr am Schutz seiner Quellen als an der Aufklärung der Morde.

Nachdem die thüringische Landesregierung beschlossen hatte, die Führung von V-Leuten auszusetzen, führte Stephan Kramer dieses Mittel wieder ein mit dem Versprechen, aus den NSU-Erfahrungen gelernt zu haben. "Für mich gilt heute: Der Opferschutz würde immer vor dem Quellenschutz gehen. Will heißen: Wenn kriminelle Handlungen, Mord und Totschlag stattfinden, dann hat für mich die Aufklärung obersten Vorrang."

Rechtsextreme Szene in Deutschland: Stark wie nie?

Der NSU-Komplex und seine lückenhafte Aufklärung sind auch in einer Linie mit den Ermordeten der letzten Jahre am Münchner Olympia-Einkaufszentrum, in Halle und Hanau, sowie der Ermordung des Politikers Walter Lübcke zu sehen. Der Rechtsextremismus in Deutschland – er sei die größte Bedrohung für die Sicherheit des Landes, hatte Innenminister Horst Seehofer bei der Vorstellung des Verfassungsberichtes für das Jahr 2020 gesagt.

"Wir müssen davon ausgehen, dass wir es mit einer ganz akuten Gefahr zu tun haben. Einer Gefahr, die auch in allen Landesparlamenten und im Bundestag politisch vertreten ist", sagt auch der Thüringer Verfassungsschutzpräsident Kramer mit Blick auf rechten Terror in Deutschland.

Die rechtsextreme Szene sei nicht nur weiter existent, sondern mittlerweile sogar besser vernetzt. Die Neue Rechte habe es geschafft, verschiedene rechtsextremistische Kräfte zusammenzuführen und auch soziale Räume wie Schulen, kulturelle Institutionen und Gewerkschaften zu erobern.

"Dazu kommt eine martialische Aufrüstung durch Waffen- und Sprengstoffausbildung", so Kramer. In Bezug auf rechtsextreme Netzwerke in Sicherheitsbehörden wie etwa bei der Polizei, der Bundeswehr oder dem Verfassungsschutz meint er: "Wir können es uns nicht leisten, auch nur den leisesten Zweifel aufkommen zu lassen. Solche Leute haben in Sicherheitsbehörden nichts zu suchen und bringen uns andere, die wir uns ernsthaft engagieren, nur zusätzlich in Verruf."

Institutioneller Rassismus in Behörden

Neben solchen Netzwerken in Sicherheitsbehörden gebe es außerdem das Problem des institutionellen Rassismus. Dieses hatte während der Aufklärungsarbeit im NSU-Komplex unter anderem dazu geführt, dass Angehörige der Opfer durch ihre Migrationsgeschichte kriminalisiert und jahrelang selbst verdächtigt wurden. Ermittlungen in Richtung rechtsextremer Motive wurde jahrelang nicht nachgegangen.

"Wir haben insbesondere in den Amtsleitungen das Problem erkannt, dass die handelnden Mitarbeiter ideologisch schon in der Wolle gefärbt sind", räumt Kramer ein. Deshalb versuche man, durch Weiterbildungen ein Bewusstsein für diese Vorurteile zu schaffen und diese schließlich abzubauen. Und vielleicht, so überlegt Kramer, komme durch die neue Bundesregierung ja auch die bundesweite Studie zu institutionellem Rassismus innerhalb von Polizeibehörden, die der noch amtierende Innenminister bislang verhindert hat.

Der NSU als Mahnung

In jedem Fall dürfe der NSU nicht ad acta gelegt werden, meint Kramer. "Wir müssen den NSU immer als eine Mahnung mitdenken. Als Erinnerung daran, was schiefgehen kann, wo Fehler passieren können. Wir müssen deutlich machen, dass wir uns dieser Verantwortung stellen."

Damit hält er es mit Şemiya Şimşek, der Tochter des ersten NSU-Opfers Enver Şimşek. Angehörige und Opfer dürften nicht nur an Jahrestagen wie dem diesjährigen zehnten Jahrestag, Aufmerksamkeit bekommen. Sie fordert, dass das Thema Platz in Schulbüchern findet – damit ihre Namen niemals vergessen werden.