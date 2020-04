NRW prescht vor: Schulen öffnen schrittweise nach Osterferien

Nordrhein-Westfalen macht den Anfang: Im bevölkerungsreichsten Bundesland sollen die Schulen nach den Osterferien schrittweise wieder öffnen. Eine Woche später sollen voraussichtlich auch die ersten Kita-Kinder wieder in die Kindertagesstätten zurückkehren dürfen. Das kündigten NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer und NRW-Familienminister Joachim Stamp (beide FDP) am Dienstag an.

Es sei ihr "festes Ziel", die Schulen nach der aktuellen Ferienwoche wieder zu öffnen, um vor allem die Durchführung von Prüfungen und die Vergabe von Abschlüssen zu ermöglichen, sagte Gebauer. Bei den Kitas in NRW sollen Stamp zufolge zunächst die Kinder, die kurz vor der Einschulung stehen, wieder betreut werden.

Damit stellt Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland einen konkreten Zeitplan in Aussicht, wie die strengen Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus gelockert werden könnten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wollen an diesem Mittwoch in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen beraten. Das Ziel: eine gemeinsame Linie.

Bayern bleibt noch zurückhaltend

In der Debatte über Lockerungen hatte Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) an diesem Vormittag vor einem "Überbietungswettbewerb" gewarnt, der die Menschen verunsichern könne. "Unsere Maßnahmen wirken, aber wir dürfen keinen Rückschlag riskieren", schrieb Söder auf Twitter.

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) wollte sich zur Öffnung der Schulen in Bayern nicht äußern. Er werde den morgigen Gesprächen von Bund und Ländern nicht vorgreifen, sagte Piazolo dem BR. Er fügte hinzu: "Einzelne Forderungen im Vorfeld halte ich nicht für zielführend."

Hessen sieht Leopoldina-Ratschläge skeptisch

Die nationale Wissenschafts-Akademie Leopoldina hatte am Montag für einen "realistischen" Zeitplan zurück zur Normalität plädiert. Die Wissenschaftler empfahlen, Schulen "so bald wie möglich" wieder zu öffnen - angefangen bei Grundschulen sowie Unter- und Mittelstufen. Die Leopoldina begründet das damit, dass Ältere "die Möglichkeiten des Fernunterrichts" besser nutzen könnten, weshalb die Rückkehr "zum gewohnten Face-to-Face-Unterricht" in höheren Stufen des Bildungssystems beispielsweise an Gymnasien weiter hinausgeschoben werden könne.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) äußerte sich skeptisch: Er würde eher mit Abschlussjahrgängen beginnen. "Nicht nur weil die vorm Abschluss stehen, sondern weil wir auch glauben, dass bei älteren Schülerinnen und Schülern der notwendige Appell, Abstand zu halten und Hygienevorschriften einzuhalten, wesentlich besser gelingen kann als bei Kindern in der Grundschule." Entschieden werde diese Frage jedoch erst nach der Besprechung der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin.

