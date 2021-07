NRW-Innenminister Reul kritisiert Umgang mit dpa-Fotograf

Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen Herbert Reul hat den Umgang mit einem Fotografen der Nachrichtenagentur dpa auf einer Demonstration am Samstag in Düsseldorf kritisiert. Dabei war der Journalist zwischen Polizisten und Demonstranten geraten. Von einem Polizisten war er dann, eigenen Angaben zufolge, mit einem Schlagstock geschlagen worden.

Bezogen auf den gesamten, ebenfalls kritisierten, Polizeieinsatz betonte Reul, "die Polizei hat im Grundsatz einen richtigen Einsatz gefahren". Gleichzeitig räumte er aber ein, dass auch Fehler gemacht worden seien. Diese Fehler sollten nun aufgearbeitet und abgestellt werden. Wenn es bei der Polizei Probleme gebe, dann würden diese "ohne Wenn und Aber" benannt, sagte Reul. "Aber die Polizisten, die ihren Job gut gemacht haben, haben meine Rückendeckung."

Geschlagen, geschubst oder weggedrängt

In einer Sondersitzung des Innenausschusses des Landtages sagte Reul, es hätte ein Weg gefunden werden müssen an dem Journalisten "vorbeizukommen". Das hätte er sich gewünscht. Es wäre ihm "lieber gewesen, wenn die Beamten vor Ort einen Bogen um diesen Journalisten gemacht hätten".

Das Verhalten gegenüber dem "eindeutig erkennbaren" Journalisten halte er für "nicht richtig". Ob es strafrechtlich relevant sei, sei noch zu entscheiden. Die Frage treibe ihn aber um, sagte Reul, und der Fall müsse "sauber aufgeklärt werden". Aufzuklären sei, ob der Fotograf geschlagen, geschubst oder weggedrängt worden sei.

Während der Fotojournalist in seiner Strafanzeige angibt, mehrfach geschlagen worden zu sein, wird der Vorfall im Polizeibericht laut Reul so beschrieben, dass er "mit dem am Unterarm angelegten Einsatzmehrzweckstock gegen den Oberkörper" abgedrängt wurde.

Fotograf meldete sich beim Presseteam der Polizei

Der dpa-Fotograf hatte sich nach dem Vorfall beim Presseteam der Polizei gemeldet. Er sei von einem Beamten geschubst und mehrfach mit dem Schlagstock geschlagen worden. Er habe Schmerzen und wolle Strafantrag stellen. Ihm sei sofort mitgeteilt worden, dass von Amts wegen eine Strafanzeige angefertigt werde, sagte Reul.

Der Fotograf sei vom Presseteam aufgefordert worden, einen Arzt aufzusuchen und seine Verletzungen bescheinigen zu lassen. Das mobile Presseteam habe den Fotografen in der Folge immer wieder an unterschiedlichen Örtlichkeiten gesehen, sagte Reul. Der Fotograf sei immer wieder angesprochen und gefragt worden, ob es ihm gut gehe. Das habe er bejaht.

Dpa-Chefredakteur Gösmann hatte den Vorgang einen "nicht hinnehmbaren Angriff auf die Pressefreiheit" genannt. In einem Schreiben an Innenminister Reul forderte er die lückenlose Aufklärung der Geschehnisse.

Reul weist Kritik an Einsatz bei Demo zurück

Reul sprach bei der Sitzung des Innenausschusses aber auch allgemein über den Einsatz der Polizei bei der Demonstration gegen das geplante Versammlungsgesetz. Das sei "für die Polizei kein einfacher Einsatz gewesen". Dabei waren Reizgas und Schlagstöcke eingesetzt worden. Außerdem war eine Gruppe von rund 300 Demonstranten stundenlag eingekesselt worden.

Hintergrund der "Einschließung" eines Teilnehmerblocks seien anhaltende Verstöße gegen das Vermummungsverbot sowie gezielte Angriffe auf Beamte gewesen, sagte Reul. Störaktionen seien vor allem von gewaltbereiten linksextremistischen Gruppen und Fußballanhängern ausgegangen.

Trotz mehrfacher Aufforderungen hätten Demonstranten Sichtbarrieren mit Regenschirmen und seitlich miteinander verknoteten Transparenten nicht entfernt. Immer wieder seien auch Rauchtöpfe gezündet worden. Es habe Schläge und Tritte gegen Beamte gegeben. Zur Gefahrenabwehr habe die Polizei die entsprechende Gruppe von Demonstranten schließlich mit zwei Polizeiketten vom Rest des Aufzuges getrennt.

Reul: Pressefreiheit ist ein irre hohes Gut

Genau dabei sei dann offenbar, so Reul, auch der Journalist zwischen die Polizeikette und die Störer geraten. "Das ist der Punkt, der mich am meisten umtreibt", sagte der Innenminister. Pressefreiheit sei ein "irre hohes Gut". Nach Angaben von Reul begann die strittige Situation, als sich der Demonstrationszug auf drei Polizisten zu bewegte, die ein Gebäude sichern sollten. "Dann haben die Panik bekommen, die haben richtig Angst bekommen."

Kritik von SPD und Grünen

SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty sagte, was er an Bildern bei der Demonstration gesehen habe, sei "zutiefst beunruhigend". Schläge gegen einen Journalisten seien Schläge gegen die Demokratie. Kuschaty warf der Polizei auch vor, stundenlang Minderjährige eingekesselt zu haben. Grünen-Fraktionschefin Verena Schäffer sagte, der Polizeieinsatz habe das Vertrauen in die Polizei erschüttert.

"Militanzverbot" erzürnt Kritiker des geplanten Gesetzes

Das geplante Gesetz soll das erste nordrhein-westfälische Landesgesetz werden, bisher gilt das Bundesgesetz. Kritik entzündet sich vor allem am sogenannten Militanzverbot. Damit sollen Versammlungen und Veranstaltungen unter freiem Himmel verboten werden können, wenn durch das äußere Erscheinungsbild oder Auftreten Gewaltbereitschaft vermittelt werde.

Kritiker etwa aus Gewerkschaften, Jugendverbänden und von Klimaschützern halten die Regelungen für zu ungenau und sehen eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Unter anderem fürchten auch Fußballfans, dass ihnen mit dem Gesetz die gemeinsame Anreise zu Fußballspielen erschwert werden könnte.