NRW-Innenminister Herbert Reul für Bundesliga-Neustart

Zu den Plänen für einen Neustart der Bundesliga mit Geisterspielen und häufigen Corona-Tests sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU): "Das Konzept ist schlüssig, aber ob es funktioniert, weiß man immer erst nachher." Die Vereine hätten sich viel Mühe gemacht, so Reul:

Man kann das Risiko kalkulieren und auf der anderen Seite muss auch jeder Beteiligte wissen, wenn es da Probleme gibt, dass dann so eine Geschichte auch wieder abgebrochen werden kann.

Er könne sich vorstellen, dass das funktioniert: "Wenn man die Menschen so praktisch isoliert, permanent testet, dann kann das sein, aber wissen tue ich das jetzt auch noch nicht."

Training bei einigen Vereinen schon begonnen

Zur Fortsetzung des Trainings beim 1. FC Köln nach drei positiven Corona-Tests, sagte der NRW-Innenminister: "Ja, das ist doch bei anderen Menschen auch so. Es werden nicht alle in Quarantäne gesetzt, sondern diejenigen, bei denen dieser Nachweis geführt worden ist." Für den Fall, dass es nach der Wiederaufnahme des Bundesliga-Betriebs positive Testergebnisse nach Spielen gibt, sagte Herbert Reul:

Wir probieren da an vielen Stellen aus, wir machen ja auch Geschäfte auf (...), das alles funktioniert nur, wenn wir uns an die Regeln halten und die Regeln sind im Bereich Fußball dann so engmaschig über die Kontrollen gesetzt, dass es klappen könnte.

Zu Fanaufläufen vor den Stadien und in Städten, sagte Reul: "Das ist für mich die schwierigste Frage. (...) Das wird für die Polizei eine große Herausforderung sein, weil nicht nur an einer Stelle, sondern an mehreren Stellen, werden Ansammlungen sein." Das werde eine stärkere Polizeipräsenz bedeuten, so Reul. "Wir werden da auch sicherlich einige Anzahl an Polizisten benötigen."

Kritik an Entscheidung in Sachsen-Anhalt

Dass Sachsen-Anhalt bei der Aufhebung der Corona-Beschränkungen nun vorangeht, kritisierte der CDU-Politiker:

Jetzt finde ich es nicht klug, wenn ein Bundesland vorprescht. (...) Es sollte der Versuch gemacht werden, sich an die Absprachen zu halten. Insofern finde ich es nicht gelungen, dass man das jetzt macht, bevor am 6. die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin sich wieder treffen.