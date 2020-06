NRW-Gesundheitsminister: "Wir sind mitten in einem Lockdown"

Im Gespräch mit der Bayern 2-radioWelt sagte der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann (CDU), er denke nach den hohen Infektionszahlen im Fleischbetrieb "Tönnies" über strengere Corona-Maßnahmen nach: "Was wir heute überlegen, ob wir unter Umständen auch wieder im Bereich von Kontaktsperren mehr machen." Ministerpräsident Laschet werde sich heute dazu äußern. Laumann betonte, dass die derzeitige Situation einem Lockdown bereits gleich komme:

"Wir haben 7.000 Leute unter Quarantäne stehen, wir haben die Schulen und Kindergärten geschlossen. Wir werden jetzt auch Quertestungen in der Bevölkerung machen. Wenn jemand sagt, wir haben keinen Lockdown im Kreis Gütersloh, dann fahren Sie da mal hin. Wir sind mitten in einem Lockdown."

Schließung von Restaurants und Fitnessstudios falscher Ansatz

Restaurants oder Fitnessstudios zu schließen, halte er für wenig sinnvoll, sagte Laumann: "Weil zum Beispiel die Menschen, die dort als osteuropäische Werkvertragsarbeitnehmer arbeiten, nicht in Restaurants gehen". Es müssten Maßnahmen ergriffen werden, die auch auf diese Situation passen, sagte er weiter. "Wir haben es nicht mit einer Infizierung quer durch die Bevölkerung zu tun, wie das zum Beispiel nach Ischgl der Fall war." Es handle sich in allererster Linie um Menschen, die "an weiten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens gar nicht teilnehmen."