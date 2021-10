NRW-CDU wählt Hendrik Wüst zum neuen Parteichef

Hendrik Wüst ist der neue Vorsitzende der CDU in Nordrhein-Westfalen. Bei einem Landesparteitag in Bielefeld wurde der Landesverkehrsminister und designierte Ministerpräsident mit 98,3 Prozent als Nachfolger von Armin Laschet gewählt. Der 46-Jährige hatte keinen Gegenkandidaten.

Überwältigende Mehrheit auf Landesparteitag

645 Ja-Stimmen der 656 teilnehmenden Wahlberechtigten entfielen auf Wüst. Es gab 11 Nein-Stimmen und keine Enthaltungen oder ungültige Stimmen. "Vielen herzlichen Dank für dieses gigantische Ergebnis", rief Wüst. "Ich werde mir ein Bein ausreißen, diese Vorschusslorbeeren auch zu rechtfertigen." Die CDU will ihn am Mittwoch im Landtag zum Nachfolger Laschets als Ministerpräsident wählen lassen. Wüst soll damit auch als Spitzenkandidat in den Wahlkampf zur anstehenden Landtagswahl ziehen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland wird am 15. Mai ein neues Parlament gewählt.

Wüst macht steile Karriere in der CDU

Wüst ist seit 2017 Verkehrsminister in NRW. Seit 2013 ist der Münsterländer zudem Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU/CSU in Nordrhein-Westfalen. Der Rechtsanwalt und passionierte Jäger war 2006 bis 2010 Generalsekretär der NRW-CDU, musste aber damals zurücktreten, als bekannt wurde, dass die CDU potenziellen Parteispendern Einzelgespräche mit einem der Vorgänger Laschets, Jürgen Rüttgers, angeboten hatte. Vor der Wahl im Mai hat Wüst nun rund ein halbes Jahr Zeit, sich in dem neuen Amt zu profilieren.

Laschet tritt nach Wahlniederlage im Bund ab

Laschet, der in diesem Jahr als Kanzlerkandidat der Union angetreten war und in den Bundestag wechseln will, trat nicht mehr an. Der 60-jährige scheidende Ministerpräsident führt den mit rund 117.000 Mitgliedern stärksten CDU-Landesverband seit 2012. Zuletzt war Laschet 2018 mit 96,3 Prozent der gültigen Delegiertenstimmen und seinem damit besten Ergebnis zum dritten Mal wiedergewählt worden.

Aufruf zur Geschlossenheit

In seiner letzten Rede als Landesparteichef hatte Laschet die NRW-CDU zuvor zu Geschlossenheit im kommenden Landtagswahlkampf und darüber hinaus aufgerufen. Unter seinem Parteivorsitz habe die Partei seit 2012 ihre jahrelange Zerstrittenheit überwunden. "Die NRW-CDU darf nie wieder zerstritten sein." Am 15. Mai 2022 sind in NRW Landtagswahlen. Laschet wurde für seine Rede rund fünf Minuten lang von den Delegierten des Parteitags mit Applaus gefeiert. Auch Wüst bekam lang anhaltenden Beifall.