Nowitzki zum Tod von Floyd: Angst um die Zukunft seiner Kinder

Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA hat Dirk Nowitzki große Sorgen geäußert. Nowitzki lebt mit seiner Ehefrau Jessica, die selbst schwedische und kenianische Wurzeln hat, und den drei Kindern auch nach seinem Karriereende 2019 in Dallas/Texas.

"Ich bin am Boden zerstört und traurig, dass wir so etwas immer und immer wieder sehen. Ich habe Angst um die Zukunft meiner Kinder." Dirk Nowitzki, ehemaliger NBA-Spieler

"Wir müssen jetzt etwas ändern"

Der gebürtige Würzburger spricht in seinem Twitter-Post seine Unterstützung für die Opfer von Rassismus und sozialer Ungerechtigkeit aus. "Wir müssen jetzt etwas ändern". Er schloss sich mit seiner Stellungnahme Sportlern weltweit an, nachdem George Floyd nach einem Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben gekommen war.