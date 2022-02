Novavax: Wann der neue Impfstoff in Bayern ankommt

Ursprünglich sollte der Impfstoff von Novavax bereits im Januar zum Einsatz kommen. Jetzt soll die Verimpfung in Bayern in der ersten Märzwoche (Kalenderwoche 9) beginnen. Die Planungen zur Auslieferung von "Nuvaxovid" liefen bereits "auf Hochtouren", so eine Sprecherin des bayerischen Gesundheitsministerium. Welche Mengen an Impfstoff wann tatsächlich zur Verfügung gestellt werden, ist jedoch offen.

Vorrangiger Einsatz von Novavax für Pflegekräfte

Laut bayerischem Gesundheitsministerium wird Novavax im Freistaat zunächst für Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs zur Verfügung stehen. Weil für diese Personengruppe schon jetzt eine einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt, räumt das Bayerische Gesundheitsministerium ihnen den Erstzugriff auf den neuen Impfstoff ein - wenn diese eine Impfung mit Novavax gegen das SARS-CoV-2-Virus wünschen. Dieses Vorgehen entspreche einer Einigung der Bundesländer in der Gesundheitsministerkonferenz vom 22. Januar.

Andere Impfwillige kommen frühestens Ende März dran

Später wird der Impfstoff auch für andere Impfwillige zur Verfügung stehen, insbesondere wenn der Bund den Novavax-Impfstoff in ausreichender Menge in die Regelversorgung gibt. Dann kann Novavax auch in Impfzentren und Arztpraxen verimpft werden. Für das Gesamtjahr ist eine bundesweite Liefermenge von bis zu 34 Millionen Impfdosen vorgesehen; weltweit will der Hersteller über eine Milliarde Einzeldosen Nuvaxovid zum Einsatz bringen.

Wann es in Bayern richtig losgeht, ist derzeit noch nicht bekannt. In der Regel dauert es laut der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern zwei Wochen von der Bereitstellung durch den Bund bis zum Eintreffen des Impfstoffs bei den Hausärzten. Je nachdem, wann die Priorisierung von Novavax für Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen aufgehoben wird, dauert es somit wohl mindestens bis Ende März.