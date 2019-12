"Notwehrmaßnahme": An Wochenenden wieder Fahrverbote in Tirol

Das österreichische Bundesland Tirol setzt auch im Winter auf Fahrverbote zur Entlastung besonders stark genutzter Durchfahrtsstraßen. Wie bereits im Sommer soll der Durchreiseverkehr künftig an den Wochenenden auf den Hauptrouten bleiben. Tirol will damit Ausweichverkehr in den Dörfern verhindern.

Landeshauptmann Platter spricht erneut von "Notwehr"

Landeshauptmann Günter Platter sieht keine andere Möglichkeit, als an dieser - wie er sagt - "Notwehrmaßnahme" festzuhalten. Die Fahrverbote würden die Verkehrs- und Versorgungssicherheit gewährleisten, außerdem Bevölkerung und Gäste entlasten.

Die Fahrverbote betreffen nicht den Ziel-, Quell- oder Anrainerverkehr, das bedeutet: Abfahrten zu Urlaubsdomizilen oder in die Skigebiete sind weiterhin möglich. Die Fahrverbote gelten auf ausgewählten Straßenabschnitten ab kommendem Samstag (21. Dezember) bis zum 13. April 2020, jeweils an Samstagen von 7 bis 19 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 17 Uhr und zwar in folgenden Bezirken: Kufstein, Reutte, Schwaz und Innsbruck-Land.

Fahrverbote bereits ins Verkehrsinformationsystem eingespielt

Dosierampeln regulieren den Verkehr zusätzlich bei Verkehrsüberlastung und zwar im Raum Kufstein sowie in Gries am Brenner und Matrei am Brenner.

Laut der Verkehrsabteilung der Tiroler Polizei wurden alle Informationen bereits in das Verkehrsinformationsystem eingespielt und stünden auch den Navi-Systemen zur Verfügung. Bei Verstoß ist mit einer Strafe zu rechnen. Das Bußgeld kann bis zu 60 Euro betragen.