Notvorrat im Krisenfall: Was jeder zu Hause haben sollte

"Es ist auf jeden Fall sinnvoll, einen Notvorrat zu Hause zu haben": Diese Empfehlung gab Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Sonntag vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges an die deutsche Bevölkerung. Doch zu einer privaten Notfallvorsorge raten Bundes- und Landesbehörden schon lange - unabhängig von der aktuellen Krisensituation.

Die Liste der Gründe, warum die Anlegung eines Notvorrats grundsätzlich ratsam ist, ist lang: wenn man sich wegen einer Corona-Ansteckung in Isolation begeben muss, wenn man wegen einer akuten Erkrankung gezwungen ist, mehrere Tage das Bett zu hüten, bis hin zu Katastrophen-Szenarien wie einem längeren Stromausfall oder einem Engpass bei der Trinkwasserversorgung. #

Vorräte mindestens für drei, besser für zehn Tage

Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten empfiehlt, privat einen Nahrungsmittelvorrat für mindestens drei Tage anzulegen, optimal wäre aber eine Vorsorge für zehn Tage. Auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) rät, Essen und Trinken für zehn Tage daheim zu haben. Der Zeitraum sollte nach Behördenangaben ausreichen um schwierige Lagen zu überbrücken, bis staatliche Hilfe eintrifft oder Notsituationen ausgestanden sind.

Notvorrat für zu Hause

Ganz wichtig ist ein ausreichender Vorrat an Getränken, denn ohne Nahrung kann ein Mensch drei Wochen auskommen, ohne Flüssigkeit jedoch nur vier Tage. Zwar sei es selten, dass das Leitungswasser ausfalle, heißt es dazu auf der Homepage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, aber eben im Zweifel überlebenswichtig. Die Faustregeln der Behörde lauten zwei Liter Flüssigkeit und 2.200 Kilokalorien Lebensmittel pro Tag und Person.

Was das konkret für den eigenen Haushalt bedeutet, kann man sich mit einem Vorratskalkulator auf der Seite des Bundesministeriums für Ernährung individuell berechnen lassen. Dort gibt es auch eine eigene Tabelle für Vegetarierinnen und Vegetarier. Entsprechende Tipps sind auch auf der Website des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung zu finden.

Die "clevere Kiste": Vorratsempfehlung für eine Person und drei Tage

Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung hat nach dem Motto "wer clever ist, sorgt vor!" seine Vorratsempfehlung plakativ in einer "cleveren Kiste" zusammengefasst. In diese Kiste, die für eine Person und drei Tage ausreichen soll, gehören: sechs Liter Wasser, eine Packung Haferflocken bzw. Müsli, ein Liter H-Milch, 750 Gramm Brot, 450 Gramm Brotaufstrich, 400 Gramm Obst, eine Packung süßer oder salziger Kekse, 300 Gramm Nüsse oder Trockenfrüchte, 100 Gramm Butter oder Margarine und 1.200 Gramm (schälbares oder roh essbares) Gemüse. Dass unter diesen Empfehlungen keine Lebensmittel zum Kochen (beispielsweise Nudeln oder Kartoffeln) dabei sind, ist Absicht: So kann man sich auch ohne Strom halbwegs ausgewogen ernähren.

Nicht alles auf einmal kaufen

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz empfiehlt, den Notvorrat Stück für Stück aufzubauen. Beispielsweise von länger haltbaren Produkten eine Packung mehr zu kaufen und den Bestand aufzufüllen, bevor die letzte Packung angebrochen wird. Wer dabei gezielt zu Sonderangeboten greift, kann auch noch Geld sparen.

Darauf weist das Bayerische Staatsministerium für Ernährung hin. Natürlich müssen die Vorräte regelmäßig kontrolliert werden, ob sie noch genießbar sind. Dabei helfe die Strategie "lebender Vorrat", schreibt das BBK: Den Vorrat in den alltäglichen Lebensmittelverbrauch integrieren, damit er immer wieder verbraucht und erneuert wird.

Notvorrat ist nicht das Gleiche wie "Hamstern"

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe weist ausdrücklich auf den Unterschied zwischen Hamsterkäufen und der Anlegung eines Notvorrats hin. Wer hamstere, horte impulsiv und wenig durchdacht Lebensmittel und andere Dinge, die vermeintlich knapp werden könnten. Anders bei einem Notvorrat: Hier werde in sicheren Zeiten ganz gezielt das Nötigste angeschafft, um beispielsweise zehn Tage problemlos überbrücken zu können.

Auch an Medikamente und Dokumente denken

Neben einem Notvorrat sollte jeder Haushalt auch über eine gut ausgestattete Hausapotheke verfügen. Checklisten zu Medikamenten und Verbands- beziehungsweise Hilfsmitteln sind auf den Internetseiten der Stiftung Warentest und vieler Krankenkassen zu finden.

Ratsam ist es zudem, alle wichtigen Dokumente in einer Mappe, einer Tasche oder einem Rucksack griffbereit aufzubewahren. Auf der Seite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz gibt es Empfehlungen, welche im Original (z.B. Familienurkunden) und welche als beglaubigte oder einfache Kopien (z.B. Personalausweis, Führerschein) dazu gehören.

Notfallvorsorge für Haustiere nicht vergessen

Zu guter Letzt sollte auch an alles Nötige für Hunde, Katzen und Co. gedacht werden, also Nahrung, Einstreu und Medikamente. Denn bei einer Versorgungskrise ist der Staat zwar aufgrund des Ernährungssicherstellungs- und -vorsorgegesetzes für die Grundversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln zuständig. Haustiere werden dabei aber nicht berücksichtigt. Besitzer sind also aufgefordert, selbst für den Fall der Fälle ausreichend vorbereitet zu sein.