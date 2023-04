Notstand geht weiter: Zahl der Pflege-Ausbildungsverträge sinkt

Der Personalbedarf in der Pflege ist hoch und steigt immer weiter, die Aussichten darauf, dass er gedeckt wird, werden jedoch immer schlechter. Während im Jahr 2021 noch 56.300 neue Ausbildungsverträge in der Pflege abgeschlossen wurden, waren es 2022 nur 52.300. Das sei ein Rückgang um sieben Prozent, berichtete das Statistische Bundesamt. Insgesamt waren demnach im vergangenen Jahr 146.500 Menschen in der Ausbildung zum Beruf der Pflegefachfrau beziehungsweise des Pflegefachmanns.

Rückgang auch in Bayern

"Bei den Ergebnissen ist zu beachten, dass die vorliegenden Zahlen vorläufig sind und für das Jahr 2022 noch Datenlücken bestehen", räumten die Statistiker ein. Endgültige Ergebnisse seien voraussichtlich im Juli verfügbar.

Das gilt laut Statistischem Bundesamt auch für Bayern, wo nach den bisher verfügbaren Daten die Zahl an neuen Ausbildungsverträgen im Jahr 2022 auf 6.162 sank. Gegenüber dem Vorjahr war das ein Rückgang um fünf Prozent - was gemessen an anderen Bundesländern noch ein günstiger Wert wäre: In Hamburg, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern brach die Zahl der neuen Ausbildungsverträge um 13 bis 16 Prozent ein.

Männer sind in der Ausbildung unterrepräsentiert

Der Ausbildungsberuf der Pflegefachfrau beziehungsweise des Pflegefachmannes wird seit 2020 angeboten. Dabei wurden die früheren Ausbildungen der Berufe Gesundheits- und Krankenpfleger/-in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in sowie Altenpfleger/-in zusammengeführt.

In Vollzeit dauert die Ausbildung drei Jahre, absolviert wird sie größtenteils von Frauen: Der Frauenanteil unter den Auszubildenden liegt den Angaben zufolge bei 76 Prozent. Unter den neuen Auszubildenden des vergangenen Jahres waren 13.500 Männer und 38.800 Frauen, damit liegt der Frauenanteil bei 74 Prozent.

Zahl der Pflegebedürftigen wird deutlich ansteigen

Dem Rückgang bei der Zahl der angehenden Pflegekräfte steht ein deutlicher Anstieg der Pflegebedürftigen gegenüber. Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland wird laut Statistischem Bundesamt allein durch die zunehmende Alterung der Gesellschaft bis 2055 um 37 Prozent zunehmen. Laut den Ergebnissen der Pflegevorausberechnung wird es im Jahr 2055 etwa 6,8 Millionen Pflegebedürftige geben, Ende 2021 waren es 5,0 Millionen. Schon für das Jahr 2035 wird mit etwa 5,6 Millionen Pflegebedürftigen gerechnet.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zufolge stellt diese Entwicklung auch den Freistaat vor große Herausforderungen: Die Pflegekapazitäten in der Hälfte aller bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte müssten "um gut 50 Prozent aufgestockt werden, um der pflegerischen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger weiter gerecht zu werden", erklärte er im August 2022. Das seien "rund 19.600 Pflegefachkräfte und rund 19.200 Hilfskräfte in Vollzeit mehr bis zum Jahr 2040".

Arbeitsbedingungen sollen attraktiver werden

"Die Pflege für die Zukunft aufzustellen, ist eine Mammutaufgabe", schlussfolgerte Holetschek. Ziel müsse es sein, die bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit "attraktiven Arbeitsbedingungen" in der Pflege zu halten und mehr Beschäftigte für den Pflegeberuf zu gewinnen. Der Minister verwies dazu auf eine Bundesratsinitiative des Freistaats, die vorsieht, dass Zuschläge für Wochenend- und Nachtarbeit sowie Überstunden steuerlich begünstigt werden sollten, um das Einkommen in den Pflegeberufen anzuheben. Der Bund sei nun in der Pflicht, zu handeln.

Mit Informationen von DPA, AFP und KNA