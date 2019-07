"Notsignal": Der Fall Rackete schlägt immer höhere Wellen

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße, Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für Flüchtlinge, geht in einem Interview mit "katholisch.de" in seiner Einschätzung zur Sea-Watch Kapitänin Carola Rackete sogar noch einen Schritt weiter und vergleicht ihr Handeln mit Jesus: "Wer wie die Kapitänin ein Menschenleben rettet, steht in der Nachfolge Jesu."

Seehofer: "Außer Frage, dass Menschen gerettet werden müssen"

Auch der deutsche Innenminister Horst Seehofer fand in einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" anlässlich seines 70. Geburtstags klare Worte zur Seenotrettung auf dem Mittelmeer. Die Entscheidung zu Carola Rackete müsse die italienische Justiz treffen, der große Skandal sei jedoch das katastrophale Versagen der EU-Flüchtlingspolitik. "Es steht außer Frage, dass Menschen vor dem Ertrinken gerettet werden müssen. Das ist eine christliche Pflicht."

Die Kritik an seiner Verantwortung für die Lage Racketes wies Seehofer dabei auch zurück. Deutschland nehme von jedem Schiff der Seenotrettung, das in Italien ankommt, Menschen auf. Jeden Tag würden Menschen von umgerechnet zehn Schiffen nach Deutschland kommen. "Uns braucht niemand vorzuwerfen, dass wir eine inhumane Politik machen."

Die Grünen-Chefin Annalena Baerbock hatte Seehofer persönlich für die Lage Racketes mitverantwortlich gemacht, weil sich dieser geweigert habe, Städten zu ermöglichen, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. In der "Rheinischen Post" betonte sie, dass sie es nicht nur als politische Pflicht erachte, dass die Bundesregierung endlich handele, sondern auch für rechtlich geboten. "Die Genfer Flüchtlingskonvention und das Recht auf Schutz leiten sich direkt aus den Grundwerten Europas ab."

