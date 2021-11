Erste Entwarnungen nach Notruf-Ausfall an vielen Orten

In zahlreichen Bundesländern ist am Donnerstagmorgen der Notruf ausgefallen. In Bayern war die Notrufnummer 112 teils nicht erreichbar. Meldungen gab es aus Stadt und Kreis Regensburg sowie aus den Landkreisen Cham und Neumarkt i. d. Oberpfalz. Die Gefahrenmeldungen sind dort mittlerweile aufgehoben. Die Ursache der Störung sei noch unklar, teilte ein Sprecher des bayerischen Innenministeriums am frühen Donnerstagmorgen mit. Die Notrufnummer 110 war den Angaben zufolge in Bayern nicht betroffen.

Bundesamt für Bevölkerungsschutz verbreitet amtliche Gefahrendurchsagen

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verbreitete am Morgen amtliche Gefahrendurchsagen unter anderem für Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt sowie für die Großstädte Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main, wonach die Notrufnummern 112 und teilweise auch 110 ausgefallen sind. Für Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie die Städte Kassel, Steinfurt und Mönchengladbach sowie Schwerin wurde inzwischen wieder Entwarnung gegeben. In Köln wurde zunächst ein großflächiger Ausfall von Strom, Telefonnetz und Trinkwasser gemeldet. Um 06.20 Uhr wurde nur noch eine Störung des Notrufs mitgeteilt.

Notruf-Ausfälle häufen sich

Bereits am 29. September war in vielen Orten in Bayern in den Mittagsstunden die Notrufnummer 112 ganz oder teilweise gestört. Betroffen waren etwa der Großraum München, Regensburg oder Neumarkt in der Oberpfalz. Schon damals handelte es sich um ein bundesweites Problem. Auch andernorts in Deutschland waren Notrufnummern mitunter nicht zu erreichen. Die regionalen Leitstellen hatten die Menschen über die Katastrophenapp Katwarn gewarnt. Später gab es dann auf den Smartphones wieder Entwarnung. Wie die Deutsche Telekom mitteilte, hatte es im Telekom-Netz eine Störung gegeben.