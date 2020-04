Notre Dame: Coronavirus soll Wiederaufbau nicht verzögern

Es war heute genau vor einem Jahr, als die ganze Welt am Abend nach Paris blickte. Hohe Flammen schlugen dort aus der Kathedrale von Notre Dame, einem der Wahrzeichen der Stadt, ja ganz Frankreichs. Heute nun hätte es sicher eine ganze Reihe großer Gedenkveranstaltungen gegeben. Wenn nicht die Corona-Krise solche unmöglich gemacht hätte. Präsident Emmanuel Macron wollte seinen Landsleuten an diesem Tag trotzdem Mut zusprechen. Über die sozialen Medien hat er sich am Morgen an die Bürgerinnen und Bürger seines Landes gewandt.

Erbauliche Worte aus dem Palast

"Restez chez vous" ("Bleibt zu Hause") prangt aktuell über dem Twitteraccount von Emmanuel Macron. Und so wollte der Präsident wohl auch an diesem denkwürdigen Tag mit gutem Beispiel vorangehen: Nicht etwa vom Platz vor der Kathedrale von Notre Dame, sondern von seinem goldbestuckten Büro im Élysée-Palast aus wandte sich der Staatschef heute an die Französinnen und Franzosen:

"Meine lieben Landsleute, unsere Tage und Gedanken sind aktuell vollständig von der Krise eingenommen, die wir durchleben. Und trotzdem möchte ich genau ein Jahr nach dem dramatischen Brand, der einen Teil der Kathedrale von Notre Dame zerstört hat, von neuem all denjenigen danken, die sie gestern gerettet haben und heute wieder aufbauen." Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich