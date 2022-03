Nothelfer gesucht? - Bischöfe treffen sich in Vierzehnheiligen

Ein Wallfahrtsort steht vor einem großen Déjà-vu. Ein Bischofstreffen, mitten in einer der größten Krisen der katholischen Kirche und mittendrin die Frage nach der Rolle von Benedikt XVI. als Münchner Erzbischof im Umgang mit Missbrauchsfällen.

Das alles gab es bereits vor zwölf Jahren rund um die Basilika in Vierzehnheiligen, in der die 14 Nothelfer verehrt werden. Damals, nicht einmal zwei Monate nach Beginn des Missbrauchsskandals, waren die bayerischen Bischöfe zu Gast im "Gottesgarten am Obermain", wie die Gegend bei Bad Staffelstein heißt.

Deutsche Bischöfe tagen in Vierzehnheiligen

Ab Montag ist es nun die gesamte Deutsche Bischofskonferenz, darunter auch Kölns Kardinal Rainer Maria Woelki. Eigentlich würde er traditionell einem Gottesdienst bei dem Bischofstreffen vorstehen. Doch er bleibt nach seiner Auszeit lieber in der zweiten Reihe. Sein Umgang mit einem ersten Missbrauchsgutachten hatte die Krise im Erzbistum Köln ausgelöst, die spätestens nach dem Münchner Missbrauchsgutachten im Januar eine neue Dynamik erlangt hat.

2010 war von solchen Expertisen noch nicht die Rede, dafür aber von "tiefer Betroffenheit und Scham". So formulierten damals die bayerischen Bischöfe im Gottesdienst eine Vergebungsbitte und versprachen den Opfern Gerechtigkeit. Sie signalisierten auch bei der Zahlung von Anerkennungsleistungen Gesprächsbereitschaft - ein Thema, das zwölf Jahre später weiterhin die Gemüter bewegt.

Missbrauchsskandal bleibt wichtiger Tagesordnungspunkt

Die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals ist ein wichtiger Tagesordnungspunkt, wenn sich die Bischöfe im frisch renovierten Bildungshaus des Erzbistums Bamberg treffen. Zwei Säle, die miteinander verbunden sind, sorgen für den nötigen Abstand in Corona-Zeiten, wie Elmar Koziel sagt. Er ist Geistlicher Rektor in den Bildungshäusern.

Überschattet wird das Treffen von dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Um sich mit dessen Folgen zu befassen, habe man die Tagesordnung geändert und Experten hinzugebeten, erklärte Konferenz-Pressesprecher Matthias Kopp. Kommen werden unter anderen auch der langjährige Leiter der ukrainischen Caritas, Andrij Waskowycz. Außerdem soll es beim Eröffnungsgottesdienst am Montag ein Friedensgebet geben.

#OutInChurch überreicht Petition mit 110.000 Unterschriften

Dieser ist, wie alle weiteren Gottesdienste in der Basilika, öffentlich. Der Weg dorthin führt bergauf: "Das spüren die Wallfahrer in den Knochen, wenn sie die letzten Meter gehen", berichtet Koziel. Und von den Wallfahrern gibt es - wenn nicht gerade Corona ist - nicht wenige. Vierzehnheiligen ist den Franken das, was den Altbayern Altötting ist.

Ihr Anliegen nach Vierzehnheiligen tragen will auch die Initiative #OutInChurch mit 110.000 Unterschriften unter einer Petition, die sie dem Bischofskonferenz-Vorsitzendem Georg Bätzing überreichen wollen. Das passt zu einem weiteren Schwerpunkt des Treffens, dem Synodalen Weg.

Kontroverse Debatte über Synodalen Weg erwartet

Die Synodalversammlung hat wenige Wochen zuvor in Frankfurt unter Mitwirkung der meisten Bischöfe weitgehende Reformvorschläge beschlossen. Seither haben sich einige Bischöfe davon distanziert, andere haben bereits mit der Umsetzung begonnen. Konflikte sind also unvermeidlich. Erstmals wollen die Bischöfe offen und falls nötig auch kontrovers über den Synodalen Weg debattieren.

Eine Unterstützung können da vielleicht die 14 Nothelfer sein, die dem Wallfahrtsort seinen Namen gaben. Die Märtyrer sind so etwas wie ein himmlisches Versicherungspaket, bringen Linderung bei Halskratzen, schweren Geburten oder anderen schwierigen Lebenslagen. Sie alle bevölkern als barocke Skulpturen die vor genau 250 Jahren geweihte Basilika.

Welcher Nothelfer darf's denn sein?

Böse Zungen behaupten, der heilige Dionysius wäre passend für die Bischöfe. Er ist der Kopflose der 14 Frauen und Männer, trägt sein Haupt unter dem Arm. Er wurde im 3. Jahrhundert enthauptet, gilt als Helfer bei Kopfschmerzen, Tollwut, Gewissensnöten und Seelenleiden. Koziel dagegen empfiehlt den deutlich prominenteren Christophorus, bekannt als Schutzpatron der Reisenden, auch der Seefahrer und Flößer sowie Helfer bei der Rettung aus jeglicher Gefahr.

Aber auch etwas ganz profanes stärkt Jahr um Jahr die Wallfahrer, wenn sie meist zu Fuß und nicht mit der Limousine den Berg vom Maintal hoch nach Vierzehnheiligen erklommen haben. Der Nothelfer-Trunk dunkel und hell wird direkt oberhalb der Basilika gebraut.

Mit Material der KNA