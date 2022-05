Schnell weg: Diese Dinge gehören ins Notgepäck

Es muss nicht immer ein Krieg sein, der Menschen zwingt, ihre Wohnungen zu verlassen. Immer wieder kommt es auch hierzulande vor, dass Bauarbeiter Weltkriegsmunition finden und die Bewohner der näheren Umgebung aus ihren Wohnungen evakuiert werden müssen.

Ruhe bewahren und Notfallrucksack vorher packen

Da es bei diesen Ausnahmesituationen meist hektisch werden kann, ist es hilfreich, sich vorher schon einmal in Ruhe zu überlegen, was man in solchen Fällen eigentlich mitnehmen muss. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat auf seiner Internetseite Tipps aufgelistet, was alles zum Notgepäck gehört.

Erste Regel: in Ruhe vorher schon mal zu überlegen und für jedes Familienmitglied nur ein Gepäckstück. Zudem rät die Behörde keinen Koffer zu nehmen, sondern lieber einen Rucksack, da man dann beide Hände frei hat.

Inhalt eines Notfallrucksackes

In so einen Notfallrucksack gehören selbstverständlich die persönlichen Ausweispapiere: Personalausweis, Reisepass, die Krankenversicherungskarte und der Impfpass sowie das Smartphone mit Ladekabel, etwas Bargeld, Geldkarten und gegebenenfalls wichtige Schlüssel.

Dazu gehören zudem in einer Dokumentenmappe die wichtigsten Papiere: Verträge, Zeugnisse etc. Nicht zu vergessen notwendige Medikamente und ein Erste-Hilfe-Set.

Auf passende Kleidung achten

In gewissen Fällen muss man sich auch darauf einstellen, für eine gewisse Zeit die eigene Wohnung nicht mehr betreten zu dürfen. In solchen Fällen wäre es günstig, Hygieneartikel und passende Kleidung mitzunehmen. Hier rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zum sogenannten "Zwiebelprinzip".

Man plant also mehrere Schichten Kleidung ein, von der Unterwäsche, über Shirts, Jacken bis hin zur Regenjacke und natürlich wetterfesten Schuhen. Auch empfiehlt es sich, Kinder sogenannte SOS-Kapseln umzubinden, mit Name, Anschrift, Geburtsdatum und gegebenenfalls bekannten Allergien. In bestimmten Situationen kann es auch geboten sein, eine Wasserflasche, Taschenlampe, Decke und Essgeschirr mit einzupacken.