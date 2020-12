Notfallgesetze: Brüssel wappnet sich für "No-Deal-Brexit

Die Europäische Union will auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Weil auch das Spitzentreffen zwischen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem britischen Premierminister Boris Johnson ohne größere Fortschritte verlief, laufen parallel die Vorbereitungen für ein mögliches Scheitern der Verhandlungen.

Verhandlungen enden am Sonntag

Ob es dazu kommt, wird sich spätestens am Sonntag zeigen. Dann nämlich soll eine Entscheidung feststehen – ein gemeinsamer Handelspakt oder aber der Abbruch der Gespräche und damit der ungeordnete Austritt Großbritanniens aus dem europäischen Binnenmarkt und der Zollunion.

Die Frist geht als einzig nennenswertes Ergebnis aus dem gemeinsamen Abendessen in Brüssel hervor. In einer gemeinsamen Stellungnahme erklärten von der Leyen und Johnson später, man verstehe jeweils die Positionen des anderen, diese lägen aber weit voneinander entfernt. Ein letztes Mal liegt es nun also an EU-Chefunterhändler Michel Barnier und seinem britischen Pendant David Frost, am Ende doch noch ein Abkommen zu erzielen.

Alles dreht sich um drei Streitfragen

Beide haben die Gespräche heute wieder fortgesetzt. Zu klären gilt es nach wie vor die drei großen Streitfragen. Neben der Angleichung der Wettbewerbsbedingungen ("Level Playing Field") und der Kontrolle des Abkommens, gilt es außerdem, die Fangrechte von EU-Fischern in britischen Gewässern zu klären.

Von der Leyen: Unsere Verantwortung, auf alles vorbereitet zu sein

Parallel dazu veröffentlichte die EU-Kommission heute Notfallgesetze, um die Folgen eines ungeordneten Austritts – dem sogenannten "harten Brexit" – ab 1. Januar abzumildern. "Es ist unsere Verantwortung, darauf vorbereitet zu sein", erklärte von der Leyen. Die Pläne schließen unter anderem Sonderregeln für den Flug- und Straßenverkehr und die Fischerei ein. Voraussetzung sei jedoch, dass "das Vereinigte Königreich dasselbe beschließt".

Mitgliedstaaten und EU-Parlament müssen Notfallgesetzen zustimmen

Mit den Notfallgesetzen reagiert die Brüsseler Behörde auf die Forderungen einiger EU-Mitgliedstaaten. Deren Zustimmung steht noch aus, ebenso wie die des Europaparlaments.