Norwegische Kronprinzessin Mette-Marit leidet an Lungenfibrose

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (45) leidet an einer chronischen Lungenkrankheit. Die Lungenfibrose werde ihre Arbeitskraft künftig einschränken, teilte das norwegische Königshaus am Mittwochabend mit. Sie leide seit einigen Jahren unter Beschwerden, erklärte Mette-Marit in der Sendung "Dagsrevyen" im staatlichen Fernsehen NRK. Nun sei sie erleichtert, die Ursache zu kennen.

Lungenkrankheit schränkt öffentliche Auftritte ein

Sie und ihr Mann, Kronprinz Haakon, hätten sich entschlossen, die Öffentlichkeit zu informieren, weil sie wegen der Krankheit zeitweise weniger offizielle Termine wahrnehmen werde. Mette-Marit heiratete 2001 Kronprinz Haakon. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Mette-Marit hat außerdem einen Sohn aus einer früheren Beziehung.

Symptome einer Lungenfibrose

Bei einer Lungenfibrose wird die Lunge durch chronische Entzündungen des Bindegewebes angegriffen. Das Gewebe vernarbt schließlich. Als Folge kann der Sauerstoff schlechter in die Blutgefäße gelangen, was zu einer eingeschränkten Sauerstoffaufnahme führt. Die Lunge verliert außerdem ihre Dehnbarkeit und versteift. Patienten leiden unter Kurzatmigkeit, Husten und Atemnot.

Lungenfibrose kann schwere Atemprobleme verursachen. Eine Heilung gibt es nicht, der Fortschritt kann bei rechtzeitiger Entdeckung aber verlangsamt werden. Lungenfibrose ist ein Sammelbegriff für über 100 verschiedene Lungenerkrankungen, die teils sehr selten sind.

Krankheitsverlauf bei Mette-Marit verläuft langsam

Die Krankheit der Prinzessin verlaufe langsam, erklärte ihr Arzt Kristian Bjøro vom Osloer Rikshospitalet. Sie werde sich weiteren Tests und Behandlungen unterziehen, kündigte Mette-Marit an, ohne Einzelheiten zu nennen.