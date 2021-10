Norwegen: Bogenschütze möglicherweise psychisch krank

Zwei Tage nach dem tödlichen Bogenangriff mit fünf Toten in Norwegen hat ein Gericht eine vierwöchige Untersuchungshaft in einer medizinischen Einrichtung für den mutmaßlichen Täter angeordnet.

In den ersten zwei Wochen werde Espen Andersen B. aus Sicherheitsgründen isoliert, entschied die Richterin Ann Mikalsen am Freitag. Die Polizei geht inzwischen von einer psychischen Erkrankung als Tathintergrund aus. Zuvor hatte Staatsanwältin Ann Iren Svane Mathiassen mitgeteilt, dass der 37-jährige Däne am Donnerstagabend den Gesundheitsdiensten übergeben worden sei.

Zweifel an psychischer Gesundheit wachsen

Die Ermittler hatten zunächst von einem mutmaßlich islamistisch motivierten "Terrorakt" gesprochen, eine psychische Erkrankung des Angreifers aber nicht ausgeschlossen. Seither mehrten sich Zweifel an der psychischen Gesundheit und damit an der Schuldfähigkeit des Angreifers.

"Die stärkste Hypothese nach den ersten Tagen der Ermittlungen ist, dass eine Erkrankung der Hintergrund (der Tat) ist", sagte der Polizeikommissar Thomas Omholt am Freitag vor Journalisten. Es würden aber weiterhin auch andere Motive nicht ausgeschlossen. Die Ermittler gingen weiterhin der Frage nach, ob der Täter auch von "Wut, Rache, Impulsivität, Dschihad" oder "Provokation" getrieben gewesen sein könne, sagte Omholt.

Täter mordete mit Pfeil und Bogen

Der Angreifer hatte am Mittwochabend an mehreren Orten seines Wohnorts Kongsberg mit Pfeil und Bogen um sich geschossen, darunter in einem Supermarkt. Er tötete vier Frauen und einen Mann im Alter zwischen 50 und 70 Jahren und verletzte drei weitere Menschen. Rund eine halbe Stunde nach der Tat wurde der Verdächtige festgenommen. Nach Polizeiangaben gab er die Tat zu, seine Schuld gestand er aber nicht ein. Die psychiatrische Begutachtung B.s könnte mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Geheimdienstlich bekannt - mit Kontaktverbot zu seinen Eltern

Der Täter ist dem Geheimdienst bekannt. Medienberichten zufolge ergingen auch bereits zwei Urteile gegen B.: Im vergangenen Jahr wurde ihm wegen einer Morddrohung gegen seinen Vater der Besuch seiner Eltern untersagt und 2012 war er wegen Einbruchs und des Kaufs von Haschisch verurteilt worden. Die Ermittler hatten am Donnerstag erklärt, dass der zum Islam konvertierte B. der Polizei als potenziell radikalisierter Muslim bekannt gewesen sei.

Norwegische Medien machten ein Video des Angreifers aus dem Jahr 2017 ausfindig, in dem er sich zum Islam bekannte und eine "Warnung" aussprach. Ein Nachbar beschrieb B. als unfreundlichen Menschen, der immer "allein" gewesen sei. "Kein Lächeln, nichts im Gesicht. Er starrte nur vor sich hin", sagte er der Nachrichtenagentur AFP.