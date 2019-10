Nordsyrien Russland sichert Kurden Sicherheit zu

Trump kündigte die Aufhebung von Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei an, warnte jedoch, er könne sie wieder einführen, sollte die Türkei gegen die Waffenruhe verstoßen.

Russische Patrouillen in Nordsyrien beginnen

Russland und die Türkei begannen derweil mit der Umsetzung ihres Abkommens für Nordsyrien. Dieses sieht gemeinsame Patrouillen russischer und türkischer Soldaten entlang fast der gesamten nordöstlichen Grenze zwischen Syrien und der Türkei vor. Russische Militärpolizisten patrouillierten in der Stadt Manbidsch, berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax. Das russische Fernsehen berichtete, ein Konvoi russischer Soldaten bewege sich in Richtung der Stadt Kobane.

Von der Türkei unterstützte syrische Kämpfer hissten laut einem türkischen Fernsehbericht ihre und türkische Fahnen in der Stadt Ras al-Ain, um die es während der fast zweiwöchigen türkischen Offensive heftige Kämpfe gegeben hatte.

Türkei droht weiter

Das türkische Verteidigungsministerium hatte am Dienstag deutlich gemacht, dass die Türkei ihre Offensive nicht wieder aufnehmen werde. Die USA hätten den vollständigen Abzug der syrisch-kurdischen Kämpfer aus Gebieten nahe der Grenze verkündet, in die die Türkei einmarschiert war, erklärte das Ministerium. Allerdings drohte Außenminister Mevlüt Cavusoglu, die Türkei werde syrisch-kurdische Kämpfer "neutralisieren", sollte sie diese in dem Gebiet antreffen.

Trump sagte, fast alle US-Soldaten würden Syrien verlassen. Nur einige sollten bleiben, um Ölfelder in Syrien zu beschützen. Dagegen forderte der russische Vizeaußenminister Sergej Werschinin, die USA müssten auch ihren Stützpunkt in Tanf nahe der jordanischen Grenze aufgeben. Die syrische Regierung wolle die volle Kontrolle über ihr Territorium. Die Anwesenheit von US-Truppen in Syrien sei daher unzulässig. In den beinahe zwei Wochen während der türkischen Offensive wurden nach Angabe der Vereinten Nationen mehr als 176,000 Menschen vertrieben. Darunter seien fast 80,000 Kinder, sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric.