Nordsee, Südsee oder dahoam? Bayerns Abgeordnete im Urlaub

Die freie Zeit wollen viele Abgeordnete trotzdem zum Arbeiten nutzen. Die Ferien seien eben nur "sitzungsfreie Zeit", kein Urlaub. Ein bisschen Erholung wollen sich die meisten aber doch gönnen, und zwar so:

Ministerpräsident Markus Söder (CSU): Keine Flugreise

Bayerns Regierungschef hat so einige Vorsätze für seine Sommerferien: "Erstens viel nachdenken - über die großen Projekte, die nach der Sommerpause anstehen. Zweitens total entschleunigen. Drittens Sport machen: viel Radfahren, Schwimmen. Und viel Zeit für die Familie." Wohin er verreist, will Söder nicht verraten, nur so viel: "Keine Flugreise. Ein paar Tage in Bayern, ein paar Tage südlich."

Familienministerin Kerstin Schreyer (CSU): Urlaub am Meer

Urlaub am Wasser will Familienministerin Schreyer machen. "Ich schwimme einfach leidenschaftlich und deswegen bin ich am Meer richtig aufgehoben", sagte sie. Doch nicht nur deshalb hat sie sich für Spanien entschieden: "Ich mag die Menschen dort sehr gerne." Nähe und Distanz hätten dort eine gute Balance. Außerdem gefalle ihr die spanische Natur.

Martin Hagen, FDP-Fraktionsvorsitzender: Holländische Nordsee

In den letzten Jahren ging es für Martin Hagen häufig nach Italien, heuer verschlägt es den FDP-Fraktionschef an die holländische Nordsee. Zwei Wochen will er dort gemeinsam mit seiner Familie Urlaub machen. Sie dachten sich, "gehen wir mal in die andere Richtung", erklärte Hagen. Auf dem Weg dahin stattet er den Schwiegereltern in Nordrhein-Westfalen einen Besuch ab. Immerhin leben sie "quasi auf halber Strecke", wie Hagen sagt. "Das bietet sich an".

Digitalministerin Judith Gerlach (CSU): Zeit im Spessart

Digitalministerin Judith Gerlach freut sich in den Ferien auf zahlreiche Stunden mit der Familie. Sie wolle viel Zeit mit ihren Kindern verbringen. Gemeinsam geht es auch in den Urlaub, das Ziel verrät die Ministerin nicht. So viel aber: "Ich werde mit Sicherheit auch viel Zeit haben, um den Spessart zu genießen".

Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU): Urlaub auf Sardinien

Während der vier Wochen, in denen weder Kabinett noch Parlament tagen, wird Bernd Sibler viel in München unterwegs sein. Für zehn Tage geht es dann aber mit der Familie "auf eine schöne Mittelmeerinsel". Und welche genau? "Sardinien ist doch schön, oder?"

SPD-Landeschefin Natascha Kohnen: Mit dem Auto nach Italien

In den Süden zieht es auch SPD-Bayern-Chefin Natascha Kohnen. Mit dem Auto will die Familie gemeinsam nach Italien fahren und dort "einfach die Seele baumeln lassen". Das macht die Familie weder am Meer noch in den Bergen, sondern "mitten im Land". Schon als Kind habe Kohnen viel Zeit in Italien verbracht und nun lebten ihre Eltern dort. Das Urlaubsziel sei deshalb "naheliegend".

Umweltminister Thorsten Glauber (FW): Urlaub zuhause

Nachdem er den letzten Sommer im Wahlkampf verbracht hat und als neuer Minister anschließend viel zu tun hatte, freut sich Thorsten Glauber nun auf die ersten Ferien - und hat nichts geplant. "Ich freue mich, einfach mal zuhause zu sein, auch mal die Beine hoch zu legen, die Seele baumeln lassen". Die Ferien geben ihm zudem Zeit für eine besondere Vorliebe: spät und lange frühstücken. Zur Erholung muss er nicht weit weg, mach dem Motto "daheim ist es auch schön". Glauber will in der Fränkischen Schweiz bleiben, da könne man viel unternehmen.

Innenminister Joachim Herrmann (CSU): Vielleicht zum Gardasee

Innenminister Joachim Herrmann will in den Ferien vor allem viel lesen. Eine Woche lang plant er dann aber auch "richtig Urlaub". Wohin weiß er noch nicht genau. "Vielleicht fahren wir mal an den Gardasee", sagte er. Und er werde auch in Bayern viel unterwegs sein.

AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner: Deutsche Märchenstraße

Katrin Ebner-Steiner macht am liebsten Urlaub in Deutschland. Mit ihren Kindern will sie deshalb heuer die deutsche Märchenstraße abfahren. Der Weg führt von Hessen bis fast an die Nordsee. Sie habe sich für die Route entschieden, "weil wir einfach eintauchen wollen in die Märchenwelt der Gebrüder Grimm".

Kultusminister Michael Piazolo (FW): Hauptsächlich Bayern

Für Urlaubsvorbereitung hatte Kultusminister Michael Piazolo bislang keine Zeit. Daher sei "noch nichts Spezielles geplant". Er werde wohl hauptsächlich in Bayern bleiben, "die Seele baumeln lassen, an den See fahren". Je nach Wetter könnte er sich aber auch einen Kurztrip ins Ausland vorstellen.

Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze: Urlaub in Skandinavien

"Ich mach auf jeden Fall Urlaub und lass' die Seele in Skandinavien baumeln", so Katharina Schulze. Sie sei mit ihrer Familie früher oft dort gewesen und "schon immer ein großer Skandinavien-Fan". Und sie freue sich auch, weil sie "die ganzen Geschichten und Bücher" von Astrid Lindgren liebe.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU): Freunde und Sport in Bayern

"Hoffentlich mehr Sport" will Landtagspräsidentin Ilse Aigner während der Ferien machen. Auch für ihre Freunde und gutes Essen solle Zeit sein. In den Urlaub fahren wird sie auch, "aber nur in Bayern".