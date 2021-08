Nordrhein-Westfalen: Mutter wegen Missbrauchsverdachts verhaftet

Wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs an ihren Kindern ist eine 32-jährige alleinerziehende Mutter in Kalletal (Kreis Lippe) festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden.

Missbrauchsverdacht: Datenauswertung überführt Mutter

Die fünf, acht und elf Jahre alten Kinder befinden sich nach Polizeiangaben in Obhut des Jugendamtes. Aus Datenauswertungen in einem Verfahren einer anderen Polizeibehörde hätten sich Hinweise auf Missbrauch von Kindern im Ort Kalletal ergeben, teilten die Beamten mit.

Wohnung der Mutter durchsucht

Die Festnahme der 32-Jährigen erfolgte bereits am vergangenen Mittwoch. Die Wohnung der Alleinerziehenden wurde durchsucht und beschlagnahmt. Bei der Beweissicherung waren auch Datenspürhunde im Einsatz. Am Dienstag seien zudem Beamte einer Einsatzhundertschaft für eine weitere Durchsuchung hinzugezogen worden, hieß es seitens der Polizei.

Mit Material von AFP und dpa