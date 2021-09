Nordkorea testet neuen Marschflugkörper

Die selbsterklärte Atommacht Nordkorea hat eigenen Angaben zufolge erfolgreich neu entwickelte Langstrecken-Marschflugkörper getestet. Die Lenkflugkörper seien am Wochenende rund zwei Stunden entlang einer ovalen Flugbahn über dem Festland und den Gewässern Nordkoreas geflogen und hätten Ziele in 1.500 Kilometern Entfernung getroffen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Staatsmedien veröffentlichten Fotos eines Projektils, das von einem Trägerfahrzeug aus abgefeuert wurde, sowie einer mutmaßlichen Rakete in der Luft.

Nordkorea feierte die neuen Raketen als "strategische Waffe von großer Bedeutung". Sie erfüllten die Forderung von Machthaber Kim Jong Un, die militärische Schlagkraft des Landes zu stärken, hieß es. Damit wurde angedeutet, dass die Marschflugkörper großer Reichweite mit dem Ziel entwickelt wurden, sie mit Atomsprengköpfen zu bestücken. Es war seit mehreren Monaten die erste bekannte Testaktivität in Nordkorea.

Südkorea untersucht Nordkoreas Angaben

Südkorea bestätigte die Tests des Nachbarlands, das wegen seines Atomwaffenprogramms weitgehend isoliert ist, zunächst nicht. Der südkoreanische Generalstab teilte mit, derzeit würden die Angaben in Zusammenarbeit mit den USA untersucht. Das Indo-Pazifikkommando der USA erklärte, das Vorgehen Nordkoreas spiegele einen fortdauernden Fokus auf die Entwicklung seines Militärprogramms und die Bedrohung, die es für seine Nachbarn und die internationale Gemeinschaft darstelle. Japan äußerte sich "extrem besorgt".

UN-Resolutionen verbieten Nordkorea den Test von ballistischen Raketen, die je nach Bauart auch atomare Sprengköpfe tragen können. Tests von Marschflugkörpern hingegen unterliegen nicht den Sanktionen gegen das Land. Anders als ballistische Raketen verfügen Marschflugkörper über einen permanenten eigenen Antrieb.

Druck auf US-Regierung?

Im März hatte Nordkorea mit dem Start von zwei Kurzstreckenraketen eine einjährige Pause ballistischer Tests beendet. Von weiteren Tests seither ist nichts bekannt. Beobachtern zufolge dürfte die Wiederaufnahme der Testaktivität ein Versuch sein, Druck auf die Regierung von US-Präsident Joe Biden auszuüben. Während der Präsidentschaft von Bidens Vorgänger Donald Trump war es Staatschef Kim nicht gelungen, mit seinem Waffenarsenal wirtschaftliche Erleichterungen für das mit US-Sanktionen belegte Land zu erreichen.

Wie schon einige Monate zuvor erfolgten auch die jüngsten nordkoreanischen Waffentests nach einer gemeinsamen Militärübung der Streitkräfte der USA und Südkoreas. Die gemeinsame Kommandoübung, die von Pjöngjang kritisiert wurde, endete am 26. August. Im März hatte Nordkorea nach einer ähnlichen Kommandoübung ebenfalls Marschflugkörper abgefeuert.

Die Berichte über die Tests erfolgten zudem wenige Stunden vor einem geplanten Treffen von Bidens Sondergesandtem für Nordkorea, Sung Kim, mit seinen Kollegen aus Südkorea und Japan in Tokio. Dabei sollte es um die zum Stillstand gekommenen Atomgespräche mit Nordkorea gehen.

China ruft zur Zurückhaltung auf

Nach den Berichten über die neuen Raketentests Nordkoreas hat China alle Seiten zur Zurückhaltung aufgerufen. Wie der Sprecher des Außenministeriums am Montag der Presse in Peking mitteilte, sei Chinas Regierung davon überzeugt, dass die Probleme durch Konsultationen gelöst werden sollten. Alle Beteiligten sollten sich zurückhalten, auf einen Dialog einlassen und in die gleiche Richtung arbeiten, um zu einer politischen Lösung zu gelangen.