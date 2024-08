Tatort Nord Stream: Was wusste Selenskyj?

Wer hat die Ostseepipelines Nord Stream 1 und 2 im September 2022 gesprengt? Längst macht diese Frage vielen Krimis Konkurrenz. Eindeutige Beweise für die Verantwortung scheint es auch knapp zwei Jahre nach der Tat nicht zu geben. Aber: Der Generalbundesanwalt hat einen europäischen Haftbefehl gegen einen Ukrainer erlassen. Indizien zufolge könnte er mit einer pro-ukrainischen Gruppierung hinter den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines stecken.

"Polen hat kein Interesse an Auslieferung"

Im Juni soll sich der Tatverdächtige in Polen aufgehalten werden. Doch die polnischen Behörden haben ihn bis zu seiner Ausreise nicht festgenommen. Mittlerweile soll sich der Tatverdächtige in der Ukraine aufhalten. Für Gerhard Mangott, Professor für Politikwissenschaften an der Universität Innsbruck ist klar, dass Polen nicht an einer Aufklärung interessiert ist, besonders, wenn die Ukraine als potenzieller Täter in Frage kommt.

Denn Polen gehört seit jeher zu den schärfsten Kritikern der Nord-Stream-Verbindung. Gemeinsam mit anderen osteuropäischen und westlichen Staaten hat Polen vor den geopolitischen Folgen einer Umgehung Osteuropas gewarnt. Sie fürchteten, dass diese direkte Pipeline zwischen Russland und Zentraleuropa einen imperialistischen Angriff Russlands auf Osteuropa wahrscheinlicher macht.

"Potenzial, gesellschaftliche Schichten auseinanderzutreiben"

Für den Politikprofessor Thomas Jäger hat schon allein die Debatte um eine mögliche Täterschaft Kiews das Potenzial, die Gesellschaft zu spalten. Denn die "Vermutung, dass die Ukraine es gewesen sein könnte, ist immer wieder eine Triebfeder dafür, zu sagen: 'Wir müssen die Unterstützung für die Ukraine einstellen, die haben uns geschadet'", sagt Jäger im BR24-Interview für "Possoch klärt". Eine Beteiligung seiner Regierung an den Anschlägen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Vergangenheit jedoch stets zurückgewiesen. Als Präsident gibt er entsprechende Befehle - dies sei hier aber nicht der Fall gewesen.

Im Video: "Tatort Nord Stream: Was wusste Selenskyj?"