Schweden: Sabotage verursachte Nord-Stream-Explosionen

Die Lecks an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 lassen sich auf schwere Sabotage zurückführen. Zu diesem Schluss ist die schwedische Staatsanwaltschaft nach Ermittlungen an den Explosionsorten in der Ostsee gekommen.

"Sprengstoffreste an ausländischen Objekten"

Bei Analysen seien "Sprengstoffreste an mehreren ausländischen Objekten" nachgewiesen worden, die vor Ort gefunden wurden, erklärte der für die Vorermittlungen zuständige Staatsanwalt Mats Ljungqvist. Die Analysen würden fortgesetzt, um sicherere Rückschlüsse zu dem Vorfall ziehen zu können.

Detonationen verursachten Schäden an Nord-Stream-Pipelines

Anfang Oktober hatte die schwedische Staatsanwaltschaft erklärt, dass es in den Hoheitsgewässern des Landes Detonationen gegeben habe, die zu massiven Schäden an den Pipelines geführt hätten. Die Behörde kündigte an, dass an den Lecks geborgene Teile nun untersucht würden, erste Ergebnisse dieser Untersuchungen liegen nun vor.

Auch Erschütterungen sprechen für Sprengung

Bereits zuvor waren etliche Staaten von Sabotage an den Pipelines ausgegangen. Seismologische Institute in Skandinavien hatten Erschütterungen einer Stärke von 2,3 und 2,1 gemessen, was den Organisationen zufolge "vermutlich einer Sprengladung von mehreren hundert Kilogramm" entspricht.

Spekulationen und Schuldzuweisungen

Die insgesamt vier Lecks an den beiden Pipelines waren Ende September in der Nähe der Ostsee-Insel Bornholm entdeckt worden, jeweils zwei davon in den Ausschließlichen Wirtschaftszonen Dänemarks und Schwedens.

Bereits wenige Tage später war von westlichen Regierungen wie auch von Russland die Vermutung geäußert worden, dass die Lecks durch vorsätzliche Detonationen herbeigeführt wurden, auch die EU sprach von einer "vorsätzlichen Handlung".

Kreml fühlt sich bestätigt

Russland bestreitet bis heute, für die Pipeline-Schäden verantwortlich zu sein und warf Anfang November Großbritannien vor, die Explosionen an den Gas-Pipelines gesteuert und koordiniert zu haben.

Nun gab der Kreml an, sich durch die schwedischen Ermittlungsergebnisse bestätigt zu fühlen. "Dass nun Angaben über einen Sabotage- oder Terrorakt eintrudeln, bestätigt nur ein weiteres Mal die Informationen, die die russische Seite hatte und hat", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Es sei nun wichtig, herauszufinden, wer hinter der Sprengung stehe.

Spekulationen über eine Reparatur von Nord Stream nannte Peskow verfrüht. Zunächst sei es nötig, die Schadenshöhe zu berechnen. Diese Berechnung müssten Experten der Betreibergesellschaft von Nord Stream anstellen, die seinen Angaben nach inzwischen ebenfalls Zugang zur Unglücksstelle bekommen haben.