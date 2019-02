Nord Stream 2: Deutsch-Französischer Kompromiss erfolgreich

Es war eine Rettungsaktion in letzter Minute: Der gemeinsame deutsch-französische Kompromiss-Vorschlag in Sachen Nord Stream 2 wurde am frühen Nachmittag im Rat fast einstimmig angenommen, wie aus EU-Kreisen verlautete. Eine Konfrontation also abgewendet.

Alle Mitgliedsstaaten, die sich in der Sitzung zu Wort meldeten, hätten das Papier unterstützt, heißt es. So zum Beispiel Spanien, Belgien, Dänemark aber auch Italien und Polen.

Deutschland übernimmt Verantwortung für Pipeline

Kurz vor der entscheidenden Abstimmung hatten Berlin und Paris den übrigen EU-Partnern einen neuen, gemeinsamen Entwurf zur Reform der europäischen Gasrichtlinie vorgelegt. Das eilig erarbeitete Papier verschärft die gesetzlichen Rahmenbedingungen für das deutsch-russische Pipeline-Projekt zwar ebenfalls, verhindert wird der Bau der rund 2.400 Kilometer langen Versorgungsleitung dadurch aber nicht.

Im Kern sieht der Vorschlag vor, dass dasjenige EU-Land für eine Pipeline aus einem Drittstaat zuständig ist, in dem die Leitung erstmals das europäische Netz erreicht. In diesem Fall also Deutschland.

Ende 2019 soll russisches Gas fließen

Nord Stream 2 soll ab Ende des Jahres Gas des russischen Gazprom-Konzerns durch die Ostsee ins vorpommersche Greifswald transportieren. Deutschland würde dadurch zum Hauptverteiler für russisches Erdgas in Westeuropa, während Polen, die Ukraine und Weißrussland als Transitländer geschwächt würden. Der Bau der Untersee-Pipeline ist bereits zu rund einem Drittel abgeschlossen.

Kritik an Nord Stream 2: EU macht sich von Russland abhängig

Die EU-Kommission, einige osteuropäische Staaten und nicht zuletzt die US-Regierung sehen das Milliardenprojekt kritisch. Ihr Argument: Nord Stream 2 vergrößere die Abhängigkeit der EU von Russland im Energiebereich und damit das Erpressungspotenzial des Kreml.