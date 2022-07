Nord Stream 1: Union verlangt von Habeck Plan für Totalausfall

Wenn am Montag die Pipeline Nord Stream 1 wegen regulärer Wartungsarbeiten für rund zehn Tage heruntergefahren wird, beginnt das große Zittern. Denn die Bundesnetzagentur und auch das Wirtschaftsministerium rechnen durchaus mit der Möglichkeit, dass Russland die Gaslieferungen nach diesem Zeitraum nicht wieder aufnimmt.

Union fordert von Habeck Notfall-Plan statt "täglicher Warnungen"

Die Union fordert von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) einen Notfall-Plan für den Fall, dass es zu einem Totalausfall von Gaslieferungen kommt, "Unternehmen und Bürger erwarten zu Recht einen Plan der Regierung, was konkret im Ernstfall passiert", sagte Unionsfraktionsvize Jens Spahn den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Montagausgaben). "Solange dieser Plan fehlt, vergrößern die täglichen Warnungen des Wirtschaftsministers nur die Unsicherheit."

Habeck: Gas-Mangellage wäre "Zerreißprobe" für Deutschland

Tatsächlich hatte Habeck die Bürgerinnen und Bürger am Wochenende vor schwierigen Zeiten gewarnt. Konkret hatte Habeck im Deutschlandfunk vor einem "politischen Albtraum-Szenario" gesprochen, wenn der Staat über die Zuteilung von Gas bestimmen müsste. Dies werde "Deutschland vor eine Zerreißprobe stellen", so Habeck.

Die Bundesregierung setzt da auf Einsparen und Einspeichern. "Wir bauen Pipelines, Flüssiggasterminals. Wir sorgen dafür, dass eingespeichert wird in unsere Gasspeicher", erklärte Bundeskanzler Scholz in seiner wöchentlichen Videobotschaft.

SPD mahnt zu "Solidarität mit den Schwächeren"

Zustimmung für seine Tacheles-Worte bekommt Habeck aus der SPD: Fraktionsvize Matthias Miersch sagte gegenüber den Zeitungen der Mediengruppe Bayern, es sei richtig, die Bürger zu sensibilisieren und aufzuklären. Zugleich, betont Miersch, müsse gehandelt werden: "Dazu gehört zum Beispiel die Steuerung der Kraftwerke einschließlich der Reserve von Kohlekraftwerken. Dazu gehört aber auch die Gewährleistung von Solidarität mit den Schwächeren."

Habeck: Weiteres Entlastungspaket im Gespräch

Über ein weiteres Entlastungspaket, um gesellschaftliche Verwerfungen aufgrund steigender Energiepreise abzufangen, werde derzeit zwischen Bundesregierung, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden gesprochen, versichert der Bundeswirtschaftsminister. "Die Anpassung in diesem Jahr wird hart werden und für einige Menschen zu hart. Ohne weitere politische Flankierung wird die soziale Spaltung dort zu stark befördert", so Habeck.

Lemke für Moratorium für Gas- und Stromsperren

Dieser Aspekt beschäftigt auch die Grünen. So stellte Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) ein Moratorium für Gas- und Stromsperren in Aussicht. "Wir müssen einerseits sicherstellen, dass die Versorger die Energieversorgung im Land aufrechterhalten können", erklärte die Ministerin. "Und andererseits darf niemandem in solch einer Krisensituation der Strom oder das Gas abgestellt werden, weil er mit der Rechnung in Verzug ist."

Kubicki fordert: Gasförderung in Deutschland prüfen

FDP-Vize Wolfgang Kubicki appelliert an die Bundesregierung, auch auf Gasförderung in Deutschland zu setzen. "Wir sollten ernsthaft alle denkbaren Optionen überprüfen, die zur energiepolitischen Diversifizierung beitragen beziehungsweise die uns möglichst unabhängig von außenpolitischen Einwirkungen machen", so Kubicki gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Hierzu zählt auch, dass wir die Gasförderung in Deutschland in die Überlegungen einbeziehen und im Zweifel schnell umsetzen."

Union fordert Weiterbetrieb von Kernkraftwerken

Auch ein Weiterbetrieb der Kernkraftwerke dürfe kein Tabu sein, so Kubicki. Das wiederum fordert auch die Union: Die drei noch laufenden Kernkraftwerke sollten am Netz bleiben, anstatt Ende des Jahres abgeschaltet zu werden. "Die Grünen müssen ihre ideologische Fundamentalverweigerung gegen die Kernenergie jetzt im Sinne unseres Landes aufgeben", so Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.

Kanada genehmigt Ausfuhr von Turbine für Nordstream 1

Inzwischen hat die kanadische Regierung die Ausfuhr einer reparierten Turbine für die russische Gaspipeline Nord Stream 1 nach Deutschland trotz der Wirtschaftssanktionen gegen Russland genehmigt. Die kanadische Regierung verwies dabei am Wochenende auf die Gefahr schwerwiegender Folgen von Gasengpässen für Wirtschaft und Bürger in Deutschlands. "Ohne die notwendige Versorgung mit Erdgas wird die deutsche Wirtschaft sehr große Schwierigkeiten haben", begründete der kanadische Minister für natürliche Ressourcen, Jonathan Wilkinson, die Entscheidung der Regierung.