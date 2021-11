Norbert Röttgen: Im zweiten Anlauf an die CDU-Spitze?

Die gehorcht auch meistens brav. Röttgens Parteikollegen folgen ihm dagegen nicht blind und schon gar nicht gehorsam. Aber wenn Crissy bei schlechtem Wetter nicht raus will, liken das über 700 Menschen.

Katholischer Jurist aus Nordrhein-Westfalen

Norbert Röttgen wurde 1965 im rheinischen Meckenheim geboren, er tritt bereits mit 17 Jahren in die CDU ein. Jura studiert er im benachbarten Bonn, seiner Heimat bleibt er lange treu. Er heiratet, mit seiner Frau Ebba bekommt er zwei Söhne und eine Tochter. Vorsitzender der JU in NRW ist er in den 90er Jahren - zur selben Zeit wie Markus Söder in Bayern. Die beiden kennen sich lange. 1994 zieht Röttgen in den Bundestag ein.

Kanzlerin Merkels einziger Rauswurf

Röttgens Karriere in Berlin scheint zunächst steil nach oben zu zeigen. Nachdem er Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion war, beruft ihn Kanzlerin Angela Merkel 2009 als Umweltminister in ihr Kabinett. Er soll die Energiewende vorantreiben. Röttgen vertieft sich in den Ausbau von Wind- und Sonnenenergie.