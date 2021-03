"Nomadland" und "Borat" große Gewinner bei den Golden Globes

Es war eine Gala mit schalem Beigeschmack. Die Kritik an der Hollywood Auslandspresse kurz HFPA, die die Golden Globes organisiert, durchdrang die sonst so glamouröse Veranstaltung von Beginn bis zum Schluss. In einem Artikel der Zeitung Los Angeles Times wurden die Organisatoren kritisiert, weil sie seit zwanzig Jahren kein einziges Schwarzes Mitglied in ihren Kreis aufgenommen habe. Auch die Moderatorinnen Tina Fey und Amy Poehler sprachen dies gleich zu Beginn an:

"Wir wissen, Preisverleihungen sind dumm…. Aber auch mit dummen Dingen ist es so, dass Inklusion wichtig ist. Es gibt keine schwarzen Mitglieder in der Hollywood Auslandspresse, das müsst ihr ändern!" Tina Fey und Amy Poehler, Moderatorinnen

Organisatoren geloben Besserung

Die Hollywood Auslandspresse besteht aus rund 90 internationalen Journalisten, diese nominieren und wählen in jedem Jahr die aus ihrer Sicht besten 30 Serien und Filme. Die Organisatoren gelobten noch auf der Bühne Besserung, die deutsche Journalistin und Vizepräsidentin der Auslandspresse, Helen Hoehne, sagte, man habe einiges an Arbeit vor sich, genau wie in Film und Fernsehen sei die Repräsentation wichtig, schwarze Journalisten gehörten in ihre Organisation. Nicht nur bei den Golden Globes, auch die Oscars stehen in den vergangenen Jahren immer wieder in der Kritik, zu wenig Frauen und BPoC (Sammelbezeichnung für Schwarze und nicht-weiße Menschen) zu nominieren oder in den Wahlgremien zu haben.

Chloe Zhao als beste Regisseurin ausgezeichnet

Zumindest was die Repräsentation von Frauen anging, gab es bei den Golden Globes positive Nachrichten. So wurde Chloe Zhao als beste Regisseurin für den Film "Nomadland" ausgezeichnet, als zweite Frau überhaupt bei den Golden Globes. Der Film selbst wurde zudem in der wichtigen Kategorie "Bestes Drama" ausgezeichnet. Der Film handelt von einer Frau, die nach dem Tod ihres Mannes ihr konventionelles Leben aufgibt und in einem Van auf Reise quer durch die USA geht. Die Hauptrolle spielt Frances McDormand.

Bester Schauspieler in der Kategorie Drama: Chadwick Bosemann

Zwei Preise gingen an die Komödie von Sacha Baron Cohen "Borat 2". Als bester Schauspieler in einem Drama wurde der verstorbene Chadwick Bosemann für "Ma Rainey´s Black Bottom" ausgezeichnet, seine Frau Taylor Simone Ledward nahm den Preis entgegnen, er hätte wahrscheinlich Gott, seinen Eltern, seinen Vorfahren gedankt, sagte sie sichtlich gerührt.

Wegen Corona: Golden Globes in L.A. und New York gleichzeitig

Die Golden Globes fanden in diesem Jahr in Los Angeles und New York statt - um Flüge für einige der prominenten Filmschaffenden zu vermeiden. Zu den Nominierten wurde nach Hause oder in Hotels geschaltet - was die Veranstaltung zeitweise wie eine große Videokonferenz werden ließ - auch mit den dazugehörigen Problemen. So kämpfte Schauspieler Daniel Kaluuya, der den Globen Globe für seine Nebenrolle in dem Film "Judas And The Black Messiah" gewann, mit der Technik und war zuerst nicht zu hören.

Vier Preise für "The Crown"

Bei den Serien konnte sich "The Crown" die Serie über das britische Königshaus durchsetzen und gewann vier Preise. Kein einziger Award ging an den Favoriten "Mank", der Film hatte sechs Nominierungen erhalten.

Deutsche Hoffnungen gehen leer aus

Die deutschen Hoffnungen auf einen Golden Globe wurde allesamt zerschlagen - weder die 12-jährige Helena Zengel gewann in der Kategorie beste Nebenrolle in dem Film "Neues aus der Welt" noch wurde Maria Schraders Miniserie "Unorthodox" ausgezeichnet.