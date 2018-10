Nobelpreis für Medizin geht an Krebsforscher

Der Nobelpreis für Physiologie und Medizin geht in diesem Jahr gemeinsam an die beiden Krebsforscher James P. Allison und Tasuku Honjo. Allison ist US- Amerikaner und forscht an der Universität von Texas, der Japaner Honjo ist Professor an der Universität Kyoto.

Forscher lassen Immunabwehr auf Krebszellen los

Die beiden Wissenschaftler erforschten Proteine, die für das Steuern der Immunabwehr zuständig sind. Durch ein gezieltes Auslösen einer Immunreaktion können mit Hilfe dieser Proteine auch Krebszellen attackiert werden.