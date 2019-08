Nirgendwo sind Immobilien so teuer wie in München

Der Kaufpreis für einen Quadratmeter in der bayerischen Landeshauptstadt liegt im Median bei 7.500 Euro, wie das Immobilienportal "immowelt" am Dienstag mitteilte. Dies sei gegenüber dem Jahr 2009 ein Plus von 153 Prozent.

Platz zwei: Berlin bei Teuerungsrate – Frankfurt/Main beim Quadratmeterpreis

Ähnlich stark gestiegen mit einer Zunahme von 152 Prozent seien die Kaufpreise nur in Berlin. Dort liegt der Median-Quadratmeterpreis mit 4.030 Euro aber deutlich niedriger. Am zweithöchsten liegt der Preis für den Kauf-Quadratmeter in Frankfurt am Main mit 4.380 Euro.

München hat bei Immobilienpreisen alle andere Städte weit abgehängt

In München sei Wohneigentum "generell begehrt und neuer Wohnraum begrenzt", teilte "immowelt" weiter mit. Neubauten und aufwendige Sanierungen trieben die Preise für Wohnungen sowie Häuser weiter in die Höhe. München habe in dieser Hinsicht "alle anderen Großstädte hierzulande weit abgehängt".

München 71 Prozent teurer als Frankfurt am Main

2009 seien Häuser und Wohnungen in der Landeshauptstadt 31 Prozent teurer gewesen als im ebenfalls hochpreisigen Frankfurt am Main. In diesem Jahr liege der Unterschied bei 71 Prozent. Die "günstigste" Großstadt ist der Liste zufolge Dortmund mit einem Quadratmeter-Median von 1.800 Euro.

In Nürnberg sind die Immobilienpreise um 105 Prozent auf 3.320 gestiegen

In der zweiten bayerischen Großstadt Nürnberg liegt der Median pro Kauf-Quadratmeter bei 3.320 Euro, dies sei gegenüber den 1.620 Euro aus dem Jahr 2009 ein Plus von 105 Prozent.

Bayerische Immobilienpreise innerhalb von zehn Jahren verdoppelt.

So wurden die immobilienpreise berechnet

Berechnet wurden diese Kaufpreis-Daten der 14 deutschen Großstädte mit mehr als 500.000 Einwohnern anhand der mehr als 200.000 inserierten Angebote bei dem Immobilienportal. Die Preise gäben den Median der jeweils in den ersten Halbjahren angebotenen Wohnungen 2009 und 2019 wieder. Als Median bezeichnet man den mittleren Wert der Angebotspreise. Die Inflationsrate in diesem Zeitraum habe 13,7 Prozent betragen.