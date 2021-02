Nigeria: Der mühsame Kampf gegen den Öl-Riesen Shell

Shell mit weiteren Prozessen aus Nigeria konfrontiert

Das Urteil könnte weitreichende Folgen für weitere Verfahren haben, mit denen sich Shell aus Nigeria konfrontiert sieht. Vor wenigen Tagen sprach das Oberste Gericht in Großbritannien mehr als 40.000 Bewohnern des Niger-Deltas das Recht zu, in England Schadenersatzklagen gegen Shell wegen Umweltverschmutzung einzureichen. Im Dezember begann ein Prozess, in dem es um den Beitrag des Konzernriesen zum Klimawandel geht.

Zudem klagen seit zwei Jahrzehnten Witwen aus dem Volk der Ogoni gegen Shell. Die vier Frauen beschuldigen das Unternehmen, 1995 an der Hinrichtung nigerianischer Aktivisten beteiligt gewesen zu sein, die gegen die Ölförderung im Niger-Delta protestiert hatten.

Die Ermordungen hatten international heftige Proteste ausgelöst. Die Kläger legen Shell unter anderem zur Last, Zeugen bestochen und direkte Kontakte mit den Richtern unterhalten zu haben, um Einfluss auf den Prozess zu nehmen. Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück.

"Besonders wichtig ist den vier Witwen die geforderte Entschuldigung, mit der die Konzernmutter Royal Dutch Shell ihre Mitschuld an den Menschenrechtsverletzungen zugibt. Schließlich liegt es auch in der Verantwortung von Shell, dass das Leben dieser vier Frauen und vieler anderer Menschen in Nigeria seit Jahren durch tiefes Leid geprägt ist." Mathias John, Amnesty -Wirtschaftsexperte, gegenüber dem BR

1995: Diktator Abacha lässt Bürgerrechtler Saro-Wiwa erhängen

Damals in den 90er-Jahren, regierte der Militärdiktator Sani Abacha in Nigeria. Er ließ die Proteste aus dem Volk mehrfach gewaltsam niedergeschlagen. Doch der massive Widerstand des Ogoni-Stamms ebbte nicht ab. Am 10. November 1995 ließ Abacha die Umweltaktivisten der "Ogoni Neun" um den bekannten Bürgerrechtler Ken Saro-Wiwa in einem Schauprozess zum Tode verurteilen und erhängen.

Für seinen Kampf wurde der Aktivist und Autor Saro-Wiwa mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Alternativen Nobelpreis. Noch immer kämpfen seine Anhänger für Gerechtigkeit – allen voran seine Tochter, die britische Journalistin Noo Saro-Wiwa, die auch noch 25 Jahre nach der Hinrichtung die posthume Begnadigung der neun mutigen Männer durch die nigerianische Regierung fordert.