Als das neue Führungstrio vor die Kameras tritt, denkt man sich schon so manches Bild. Thorsten Schäfer-Gümbel sagt dann tatsächlich: "Alle für einen, einer für alle." Die drei Musketiere also. Auch wenn es dort ja heißt: "Einer für alle, alle für einen." Heldenhafte Töne in einer schlimmen Zeit für die SPD.

Übergangstrio steht für Parteivorsitz nicht zur Verfügung

Doch schnell machen die drei stellvertretenden Parteivorsitzenden klar: Sie wollen Stellvertreter bleiben. Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel will im Oktober die politische Bühne verlassen. "Dabei bleibt es auch." Malu Dreyer will Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz bleiben. Der anderen Ministerpräsidentin geht es ähnlich. Manuela Schwesig, die einige in der SPD gerne als neue SPD-Vorsitzende sehen würden, sagt: "Mein Platz ist in Mecklenburg-Vorpommern." Und das obwohl sie einen vielversprechenden Eindruck machen: Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern könnte der SPD vor den Wahlen im Osten entscheidend helfen. Dreyer ist eine beliebte Politikerin, sowohl innerhalb als auch außerhalb der SPD. Und Schäfer-Gümbel wiederum hat keinen Druck durch anstehende Wahlen.

Aber: Niemand hat die Absicht, SPD-Chef zu werden.

Bloß keine Eskalation

Schwesig und Dreyer reden von einer "ernsten Lage" für die SPD. Die Wahlergebnisse in Bremen und Europa waren eine Katastrophe. Und jetzt ist auch noch die Parteichefin und Fraktionsvorsitzende zurückgetreten. Zwar bemühen sich die drei Interims-Vorsitzenden um Deeskalation. Dreyer: "Die Partei ist nicht führungslos." Schwesig: "Die Partei ist nicht führungslos." Schäfer-Gümbel: "Wir sind nicht führungslos."

Unklar ist, wie Schwesig, Schäfer-Gümbel und Dreyer die Partei führen wollen. Zum Beispiel beim Koalitionsausschuss. Kommen zu den Treffen der Spitzen der Großen Koalition dann alle drei? "Über die Aufgabenverteilung untereinander wollen wir uns noch verständigen", sagt Schwesig.