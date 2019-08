Niedrigflüge: Luftfahrtkonferenz berät über Klimaschäden

Für Passagiere mit Flugangst können die neuen Inlandsflüge auf niedrigeren Flughöhen zur Qual werden. Sie finden nun verstärkt dort statt, wo die Maschinen in Turbulenzen, Gewitter und andere Wetterereignisse geraten. So etwas kann das ganze Flugzeug durchrütteln.

Höherer Luftwiderstand führt zu mehr Treibstoffverbrauch

Die Triebwerke verbrauchen in diesem unteren Bereich deutlich mehr Treibstoff als in der normalen Reisehöhe, für die sie ausgelegt sind. Ausgerechnet Kurzstreckenflüge mit der ohnehin schlechten CO2-Bilanz stoßen jetzt in Deutschland noch mehr Treibhausgase aus. Eine höhere Klima-Abgabe neben der Luftverkehrsabgabe war schon im Gespräch.

Neue Lotsen sollen für bessere Koordination sorgen

Abhilfe soll es in den nächsten Jahren geben, wenn die Deutsche Flugsicherung wieder mehr Lotsen beschäftigt. Die sollen dann die Flüge im überfüllten Luftraum über Deutschland besser verteilen. Auf die besonders umweltschädlichen Niedrigflüge könnte man dann vielleicht wieder weitgehend verzichten. Sie wurden 2019 eingeführt, um ein Flugchaos wie im vergangenen Jahr mit vielen Verspätungen und Ausfällen zu vermeiden.

Die benötigten Lotsen befinden sich bei der Flugsicherung noch in Ausbildung oder müssen erst noch angeworben werden. Zu dem Personalmangel war es aufgrund von vorgeschriebenen Sparmaßnahmen gekommen, welche die Flugsicherung erfüllen musste. Der wirtschaftliche Schaden am gesamten Luftverkehr ist nun aber deutlich höher als die Einsparungen bei den Lotsen, die inzwischen längst dringend gebraucht werden.

Streitthema Luftverkehrssteuer

Die erste Nationale Luftfahrtkonferenz findet heute am Flughafen Leipzig-Halle statt. Erwartet werden unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sowie Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Auch die Gewerkschaften sind vertreten.

Diskussionen dürfte es um die Luftverkehrssteuer geben, durch die der Staat im vergangenen Jahr 1,2 Milliarden Euro eingenomen hat. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft verlangt einen zweckgebundenen Einsatz der Mittel zur Förderung regenerativer Kraftstoffe. Lufthansa-Chef Carsten Spohr sieht noch über Jahrzehnte keine technische Alternative zum Einsatz von Kerosin. Der Kraftstoff könne aber mit dem Einsatz regenerativen Stroms zunehmend synthetisch und klimaneutral erzeugt werden. Die Lufthansa bietet außerdem gegen Aufpreis auch Bio-Kerosin aus nachwachsenden Rohstoffen an.