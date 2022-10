Niedersachsen-Wahl gibt der Bundespolitik viele Hausaufgaben auf

Die erste personelle Konsequenz in Niedersachsen nach der Landtagswahl stand schon gut eine Stunde nach Schließung der Wahllokale fest: CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann übernimmt die Verantwortung für das schlechte Ergebnis seiner Partei und zieht sich vom CDU-Landesvorsitz zurück. Über Niedersachsen hinaus dürfte diese Nachricht für wenig Aufsehen sorgen, davon unabhängig könnten die Ergebnisse der letzten Landtagswahl dieses Jahres sich aber nachhaltig auf die Bundespolitik auswirken.

Der Wahlkampf zwischen Harz und Nordsee war angesichts der Energiekrise im Zuge des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine weitgehend von bundespolitischen Fragen geprägt. Die Wahl wurde - allen voran von CDU-Spitzenmann Althusmann - zu einer Abstimmung über die Politik der Ampel-Koalition erklärt. Eins zu eins übertragen lässt sich das Stimmverhalten der Niedersachsen auf den Bund zwar nicht, doch es liefert eine Reihe Erkenntnisse.

Ein Sieg für Rot-Grün, nicht für die Ampel

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert zählte am Wahlabend zu den ersten Spitzenpolitikern, die sich zum Ergebnis äußerten. "Rückenwind" gebe die Niedersachsen-Wahl den Ampel-Parteien, analysierte Kühnert in der ARD, schließlich hätten sie gemeinsam eine Mehrheit in Niedersachsen geholt. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Ein Ampel-Bündnis wird es in Niedersachsen nicht geben, sondern Rot-Grün ohne die FDP. Die Liberalen sitzen laut vorläufigem Ergebnis künftig nicht einmal mehr im Landtag.

Zulegen konnten von den Ampel-Parteien einzig die Grünen, die in Niedersachsen eine neue Bestmarke erzielen. Wermutstropfen für die Partei: Noch im Sommer hatten Umfragen den Grünen Hoffnung auf ein noch besseres Resultat gemacht. Die SPD kann ihr deutliches Minus verschmerzen, weil sie sich klar als stärkste Kraft behaupten konnte. Parteiübergreifend Einigkeit besteht in der Einschätzung, dass es in erster Linie ein persönlicher Erfolg des im Land beliebten Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) ist, weniger von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Klima in der Ampel könnte noch gereizter werden

Nichts schönzureden gibt es nach der Niedersachsen-Wahl für die FDP. Parteichef Christian Lindner sprach sehr früh von einem "traurigen Abend" und seine Analyse dürfte die Koalitionspartner in Berlin aufhorchen lassen: "Viele unserer Unterstützerinnen und Unterstützer fremdeln mit dieser Koalition", sagte Lindner mit Blick auf die Ampel. Die FDP müsse deswegen ihre Bedeutung in der Koalition besser herausarbeiten." Die FDP werde wegen der Ampel missverstanden als eine Partei links der Mitte. Das treffe nicht zu.

Noch deutlicher wurde FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai: "Wir müssen verhindern, dass linke Projekte in dieser Koalition umgesetzt werden", sagt er in der ARD. "Die Stimme der FDP in dieser Koalition muss noch deutlicher zu erkennen sein." Es könne nicht sein, dass sich zwei Parteien auf kosten einer dritten profilierten. Eine klare Mahnung und auch Warnung an die Adresse der Koalitionspartner.

Was das für das Klima in der Ampel, das in den vergangenen Wochen ohnehin als angespannt galt, bedeuten kann - darüber lässt sich aktuell nur spekulieren. Inmitten einer der schwersten Krisen der vergangenen Jahrzehnte an einem Strang zu ziehen, wird dadurch für die drei Parteien nicht leichter.

Dämpfer für die CDU mit Merz

"Die CDU ist zurück", hatte Parteichef Friedrich Merz im Mai nach dem Erfolg seiner Partei bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen verkündet. "Die Partei ist wieder da", sagte Merz nach dem CDU-Parteitag vor einem Monat. Die Niedersachsen-Wahl ist nun ein empfindlicher Dämpfer für die Christdemokraten. Sie müssen nicht nur große Verluste hinnehmen, sondern müssen nach fünf Jahren Regierungsbeteiligung aller Voraussicht nach in die Opposition.

Auch wenn Althusmann schnell die Verantwortung für die Schlappe übernahm, wirft das Wahlergebnis auch einen Schatten auf Merz. CDU-Generalsekretär Mario Czaja wich am Wahlabend wiederholt Journalisten-Fragen aus, inwieweit der Konfrontationskurs des Parteichefs gegen die Bundesregierung und sein "Sozialtourismus"-Vorwurf an ukrainische Flüchtlinge möglicherweise den Christdemokraten geschadet haben könnte. Fragen von parteiinternen Kritikern wird sich Merz stellen müssen.