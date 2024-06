Niederlande: Lange Haftstrafen für Mord an Reporter de Vries

In Schweden nimmt Bandengewalt stetig zu. Oft sind es Kinder, die sterben - aber auch Kinder, die schießen. Die Clans, die ihr Geld mit Drogenhandel verdienen, setzen oft auf Jugendliche. Denn die müssen mit weniger harten Strafen rechnen. Seit Jahren wächst das Problem in Schwedens Großstädten - Bandenkriminalität, Drogen und Schießereien auf offener Straße - und die Polizei ist machtlos. In dieser Folge hat ARD-Korrespondentin Sofie Donges den Sozialarbeiter Nicolas Lunabba getroffen, der seit 20 Jahren vernachlässigten Jugendlichen in Malmö hilft. Und sie erklärt im Gespräch mit Hannes Kunz, was auch Deutschland aus der Situation in Schweden lernen kann. ****** Hier der versprochene Artikel zum Thema Drogenhandel in den großen europäischen Häfen: https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/hafen-drogen-polizei-100.html **** Eine Zusammenfassung von Wissenswertem zur EU-Wahl findet ihr hier: https://elections.europa.eu/de/ **** Unser Podcasttipp: Bayern 3 TRUE CRIME https://www.ardaudiothek.de/sendung/bayern-3-true-crime-unter-verdacht/78029956/