Niederländische Polizei entdeckt Folterkammer von Kriminellen

Die niederländische Polizei hat ein Gefängnis der Unterwelt mit einer Folterkammer entdeckt. Insgesamt sieben Container seien von einer kriminellen Bande umgebaut worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Rotterdam mit.

"Das Bild der Seecontainer ist eiskalt und sehr schockierend." Niederländische Staatsanwaltschaft

Sechs Personen waren den Angaben zufolge bereits vor zwei Wochen unter dem Verdacht der geplanten Entführung und Geiselnahme festgenommen worden. Die Polizei geht davon aus, dass die schallisolierten Container noch nicht genutzt worden waren.

Handschellen und Folterwerkzeuge

Der Einsatz fand im Ort Wouwse Plantage in der südlichen Provinz Brabant statt. Die Container befanden sich in einer Lagerhalle. Sechs waren eingerichtet als Gefängniszellen, schallisoliert mit WC und Handschellen an Decken und Böden. "Einen siebten Seecontainer nannten die Verdächtigen das 'Behandelzimmer', ganz offensichtlich gedacht und fertig eingerichtet, um Menschen zu foltern", teilte die Staatsanwaltschaft mit. In dem Container waren ein Zahnarztstuhl und zahlreiche Folter-Instrumente gefunden worden, wie Heckenscheren, Zangen und Skalpelle. Auch Waffen, Polizeiuniformen und Stoppschilder wurden entdeckt. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Bande als Sonderkommando der Polizei ausgeben wollte.

Chatverläufe und Telefonate geknackt

Die Kriminalpolizei war der Bande über das Abfangen von Telefon- und Chatgesprächen auf die Spur gekommen. Die Verdächtigen hatten nach Angaben der Polizei über das inzwischen geschlossene Netzwerk EncroChat über Entführungen und Folterungen gechattet. Die Hinweise bekamen die Ermittler von französischen Kollegen. Diesen war es gelungen, die verschlüsselten Handydaten zu knacken. Auf Grundlage dieser Daten haben Ermittler in den Niederlanden und in Großbritannien bereits zahlreiche Verdächtige festgenommen.

Verbindung zum Drogenhandel

Die Polizei schließt einen Zusammenhang mit Drogenhandel und Erpressungen nicht aus. In der vergangenen Woche hatte die niederländische Polizei bereits von einem Schlag gegen Drogenhändler berichtet. Mehr als 100 Verdächtige seien nach dem Hack der Handydaten festgenommen worden. Zudem wurden mehr als acht Tonnen Kokain und 1.200 Kilogramm Crystal Meth sichergestellt. Es seien 19 Drogenlabore ausgehoben und Dutzende Waffen beschlagnahmt worden. Die Polizei hatte die potenziellen Entführungsopfer gewarnt. Sie konnten rechtzeitig untertauchen. Details zu den mutmaßlichen Opfern wurden nicht genannt.

Verbrechen verhindert

Der Einsatz habe "eine Reihe von Kriminalverbrechen" verhindert, hieß es. Die Ermittlung namens 26Lemont habe bereits großartige Ergebnisse gebracht, sagte Polizeichef Andy Kraag. "Und glauben Sie mir, es werden noch viele Ergebnisse folgen."