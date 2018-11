Niederbayer Weber wird EVP-Spitzenkandidat

Das Votum war eindeutig. 79 Prozent der Delegierten gaben Weber ihre Stimme. Sein einziger Gegenkandidat, der ehemalige finnische Regierungschef Alexander Stubb erhielt nur 20 Prozent. Damit steht fest, dass Weber bei der Europawahl im kommenden Jahr als Spitzenkandidat der EVP antritt. Dementsprechend groß fiel die Freude in Webers Heimat aus.

Bayerns Ministerpräsident Söder schickte umgehend Glückwünsche nach Finnland.

"Gratulation zu diesem großartigen Ergebnis. Freue mich wirklich sehr: das ist ein historischer Tag für Manfred Weber, die CSU und Bayern." Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf Twitter

Ähnlich äußerte sich der Chef der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer. Auch er sprach von einem historischen Tag. Weber vertrete als geerdeter und authentischer Politiker die europäische Idee wie kaum ein anderer.

"Europa ist kein Projekt von Eliten, sondern ist tief in allen Regionen verwurzelt. Manfred Weber wird für Europa ein neues Kapitel aufschlagen - weg von der Bürokratie, näher zu den Bürgern." Thomas Kreuzer, Fraktionschef der CSU im Bayerischen Landtag

Freude auch in Webers Heimat

Auch in Webers Heimatgemeinde Wildenberg, in der er viel Ansehen genießt, sind die Menschen froh über seine Wahl zum Spitzenkandidaten. Der CSU-Ortsvorsitzende Winfried Roßbauer erklärte, Weber sei phänomenal. Gebe es mehr Politiker dieses Typs, wäre die Politikverdrossenheit nicht so hoch wie im Moment.

Und auch Bürgermeisterin Marion Schwenzl würdigte Webers Arbeit.

"Manfred Weber ist vertrauenswürdig und authentisch. Er nimmt die Menschen und deren Sorgen ernst." Marion Schwenzl, Bürgermeisterin Wildenberg

Dass Weber im kommenden Jahr auch die Wahl gewinnt, trauen sie ihm in Wildenberg auf jeden Fall zu.