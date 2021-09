Nie wieder normal? Wie 9/11 den Blick auf den Islam veränderte

Der Feuerblitz, als die Flugzeuge ins World Trade Center flogen, der ohrenbetäubende Lärm, als die Türme einstürzten: Die Bilder vom 11. September haben sich ins kollektive Gedächtnis der Welt eingebrannt. Die Angst, die Panik, das Chaos, all das war damals wie der Teil eines Albtraums. Die Täter waren islamistisch motivierte Terroristen. Der religiöse Hintergrund des Angriffs auf Amerika sorgte weltweit für einen neuen Blick auf den Islam.

Romantisierter Orient verzerrte Blick auf den Islam

Die westlich-freiheitliche Welt und ihre Bewohner als Zielscheibe religiöser Extremisten: Seitdem wird darüber diskutiert und welchen Anteil der Islam an der Katastrophe hat. Vor 9/11 wurde der Islam ambivalent wahrgenommen, sagt Paula Schrode, Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Bayreuth.

"Auf der einen Seite haben wir den Orient romantisiert, der mit historischen und idealisierten Orten und Figuren verbunden war", sagt sie. Dazu seien im späten zwanzigsten Jahrhundert viele Negativschlagzeilen im Zusammenhang mit dem Islam gekommen. "Die islamische Revolution im Iran 1979 war dann sicher eine ganz wichtige Zäsur, Hamas, Hisbollah, die existierten ja schon vor dem 11. September", erklärt die Professorin.

Vielen Muslimen wird ihre Identität erst nach 9/11 bewusst

Ihre Kollegin Hamideh Mogageghi, Koranforscherin an der Universität Paderborn, findet, der Islam als Religion sei in der westlichen Welt bis zu den Anschlägen gar kein großes Thema gewesen. "Ich kenne viele Muslime, die sagen, ihnen ist erst nach dem 11. September 2001 bewusst geworden, dass sie Muslime sind", sagt Mogageghi: "Vorher waren sie normale Bürger, nette Nachbarn von nebenan. Auf einmal wurden sie als Muslime wahrgenommen, die für alle Missstände verantwortlich gemacht wurden."

In vielen Moscheegemeinden hat man heute noch damit zu kämpfen. Aikan Inan, stellvertretender Vorsitzender des türkischen Moscheeverbands Ditib in Südbayern, beklagt einen Generalverdacht, der sich seit dem 11. September in der nichtmuslimischen Bevölkerung festgesetzt habe. Er berichtet von Musliminnen mit Kopftuch, die von ihren Kollegen schief angeschaut werden.

Muslime müssen den interreligiösen Dialog suchen

Doch auch unter Muslimen habe dieser Tag etwas in Bewegung gesetzt. Der 11. September war auch für Muslime ein Wendepunkt in der Weltgeschichte. In den westlichen Gesellschaften haben sich negative Eindrücke und Vorbehalte gegenüber dem Islam verfestigt. "Darum müssen wir Muslime uns viel mehr erklären. Das war der kleine Vorteil, dass wir viel mehr in den interreligiösen Dialog gegangen sind, dass wir uns viel mehr geöffnet haben, auch als Moscheegemeinden und als Muslime", sagt Aikan Inan vom türkischen Moscheeverband Ditib.

Das empfiehlt auch die Koranwissenschaftlerin Hamideh Mogageghi den Muslimen: "Nicht immer in diese Opferrolle fallen, nicht immer sich beschweren, sondern wirklich aktiv an der Gesellschaft teilhaben. Mein Wunsch ist, dass auch die Gesellschaft sie teilhaben lässt und sie nicht reduziert auf ihr Moslemsein."

Idee vom Kampf gegen "Ungläubige" gab es schon

Ob und wann der Blick auf den Islam nicht mehr von der Angst vor Gewalt und Terror dominiert wird, ist schwer zu sagen, meint Religionswissenschaftlerin Paula Schrode: "Nie wird etwas wieder so wie früher. Der Islam wandelt sich natürlich auch. Ebenso wandelt sich das Bild vom Islam."

Aus ihrer Sicht war der Islam ohnehin nie das "verloren gegangene Paradies, das aus heiterem Himmel zerstört worden war". Und die Idee, "dass Muslime gegen Ungläubige kämpfen müssten, gab es bereits vor dem 11. September". Auch damals war das schon ein Angriff auf die gelebte Glaubenspraxis friedlicher Muslime, die sich heute vor allem wünschen, dass man mit ihnen redet und nicht über sie.