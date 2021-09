Nie dagewesene Regenmassen: Bilanz zu Hurrikan "Ida"

Heftigste Regenfälle der Geschichte in New York

Im weiteren Verlauf verlagerte sich der Hurrikan "Ida" nordostwärts weiter, schwächte sich durch die nachlassende Energiezufuhr langsam ab und wurde zu einem außertropischen Sturm herabgestuft. Dieser erreichte am 1. September die Millionenmetropole New York und sorgte dort für die heftigsten Regenfälle der Geschichte: So fielen im Central Park in New York in nur einer Stunde 89 Liter/m².

Bis Freitag kostete der Wirbelsturm im Nordosten der USA mindestens 48 Menschen das Leben sowie weiteren 13 in Louisiana, Mississippi und Alabama. Doch die Suche nach Opfern war noch nicht zu Ende. Einsatzkräfte hievten zerstörte Fahrzeuge von den Straßen, räumten Schlamm und Trümmer weg und brachten den Nahverkehr wieder in Gang. Mehrere New Yorker U-Bahn-Linien fuhren wegen der Flutschäden noch nicht.

Die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul sagte, es sei ungefähr so zugegangen, als "ob sich der Himmel buchstäblich öffnet und Wasser im Umfang der Niagarafälle auf die Straßen von New York" geschüttet habe.