Nicole Büttner zur Generalsekretärin der FDP gewählt

Die Unternehmerin Nicole Büttner ist neue Generalsekretärin der FDP. Die 40-Jährige erhielt am Samstag auf dem Bundesparteitag in Berlin mit 491 der abgegebenen Stimmen (80 Prozent) die nötige Unterstützung. Büttner ist seit 20 Jahren Mitglied der FDP und stand bisher nicht im bundespolitischen Rampenlicht.

Sie ist Geschäftsführerin des Berliner KI-Unternehmens Merantix Momentum. Die Firma entwickelt im Bereich Künstliche Intelligenz und Datenanalyse Lösungen für Unternehmen in diversen Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen und Automobilindustrie. Zudem gehört sie dem Vorstand des Bundesverbands Deutsche Start-ups an.

Der neue Parteivorsitzende Christian Dürr hatte Büttner für das Amt vorgeschlagen. Sie übernimmt damit diese Aufgabe vom früheren Justizminister Marco Buschmann. Er hatte sich politisch zurückgezogen, nachdem die FDP mit 4,3 Prozent der Wählerstimmen am Wiedereinzug in den Bundestag gescheitert war.

Büttner steht für technologischen Fortschritt ein

Ihre energische Bewerbungsrede stellte Büttner unter das Motto "Zukunft gestalten" statt "Vergangenheit verwalten". Als Technologieexpertin beklagte Büttner in ihrer Rede unter anderem die "technologische Rückständigkeit" im Land und die überbordende Bürokratie.

Unzählige Digitalstrategien seien in der Vergangenheit vorgestellt worden, und nun gebe es sogar ein eigenständiges Ministerium, sagte sie. "Aber wir, die wir hier arbeiten wollen, wir stehen immer noch auf dem Amt und warten." Büttner sprach sich unter anderem für eine digitale App für alle Behördenkontakte und eine digitale Identität für alle aus. Außerdem seien mehr Investitionen in Bildung auf diesem Gebiet nötig.

Neue Generalsekretärin zur FDP-Wahlschlappe: "Die tat sehr weh"

Der FDP riet Büttner zu einer gründlichen Aufarbeitung der Niederlage bei der Bundestagswahl. "Die tat sehr weh." Die Partei müsse daraus nun die richtigen Schlüsse ziehen und sich für Zukunftsthemen aufstellen. "Niemand wählt uns, weil wir früher mal gut waren." Die Partei müsse wieder sichtbar werden als Stimme der Vernunft und des Fortschritts.

Büttners "ungewöhnlicher" Weg auf die Bühne der Bundespolitik

Büttner ist studierte Wirtschaftswissenschaftlerin und Datenanalystin und hat außerdem einen Abschluss in Ökonometrie. Bevor sie in die Technologiebranche einstieg, arbeitete sie einige Jahre lang in der Vermögensverwaltung. Büttner stammt aus Karlsruhe, ihre Mutter kommt aus Jamaika. Sie ist verheiratet und Mutter zweier Kinder. Ihr Weg in die Politik sei "ungewöhnlich", sagte die Unternehmerin. "Ich sehe mich als ungewöhnliche Lösung in ungewöhnlichen Zeiten."

Auch Seehofer-Tochter in FDP-Führungsetage gewählt

Auch Susanne Seehofer, Tochter von Bayerns Alt-Ministerpräsidenten Horst Seehofer, rückte in die FDP-Führungsetage auf: Die 34-Jährige wurde beim FDP-Bundesparteitag ins Präsidium gewählt, wie der bayerische FDP-Landesverband anschließend auf der Plattform X mitteilte.

FDP-Mitglied ist die Tochter des früheren CSU-Chefs erst seit 2021, bei der Bundestagswahl kandidierte sie auf dem eigentlich aussichtsreichen Platz drei der bayerischen FDP-Landesliste. Da die Partei an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte, zog auch Seehofer nicht ins Parlament ein.

Mit Seehofer sei die bayerische FDP nun erstmals seit zwölf Jahren wieder im Parteipräsidium vertreten, schrieb der Landesvorsitzende Martin Hagen.