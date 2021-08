Nichts verpassen: Die Bundestagswahl auf BR24

Mittwoch, 08.09.

17.00 Uhr: Der BR BayernTrend Wie schneiden CSU, Freie Wähler, SPD, Grüne, FDP, AfD und Linke in der Sonntagsfrage ab? Wie beliebt sind die Politiker? Welche Themen sind die Bürgern wichtig? Der BayernTrend zur Bundestagswahl - ab 17.00 Uhr auf BR24. Und um 20.15 Uhr in der Münchner Runde. Wahlexperte Andreas Bachmann analysiert die Ergebnisse in allen BR24-Kanälen.

21.15 Uhr: kontrovers Mit der Analyse aktueller Wahlkampfthemen und der Serie Der Reality-Check.

22.00 Uhr: Angela Merkel und die Bayern Die Bilanz der Ära Merkel aus bayerischer Sicht.